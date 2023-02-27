Глава отдела VAR уходит на пенсию

Глава отдела по внедрению системы VAR в Премьер-Лиге Нил Суорбрик уйдет на пенсию в конце этого сезона.

По информации The Athletic, уход Суорбрика планировался значительный период времени и не является реакцией Премьер-Лиги или судейского корпуса на ряд громких ошибок VAR в последних матчах.



Отсудив свыше 900 матчей, Суорбрик завершил карьеру рефери в поле в конце сезона 2017/18. А с кампании 2019/20 Нил стал заведовать системой VAR в Премьер-Лиге.



При этом Суорбрик сам трудился арбитром VAR — и не всегда успешно. Например, во время недавнего матча "Челси" и "Вест Хэма" Нил не уведомил рефери Крейга Поусона о попадании мяча в руку Томаша Соучека, после чего был отстранен от работы на следующий тур Премьер-Лиги.



Уход Суорбрика, замена которому пока не определена, является частью процесса по реформированию судейского корпуса под началом Ховарда Уэбба, возглавляющего организацию с этого сезона.