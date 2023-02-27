Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может получить медаль победителя Кубка Лиги.

Накануне "Юнайтед" завоевал свой первый с 2017 года трофей, переиграв "Ньюкасл" на "Уэмбли" со счетом 2:0.



"Юнайтед" еще в январе расторг контракт с Роналду, чему предшествовало скандальное интервью Криштиану, который не сыграл ни минуты в этом розыгрыше Кубка Лиги.



Тем не менее, правила Кубка Лиги таковы, что победителям полагается 30 сувенирных наград, которые клуб распределяет по собственному усмотрению, сообщает Daily Mail.



Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг задействовал 27 игроков в шести матчах этого розыгрыша Кубка Лиги, а значит у клуба есть три лишних медали, одна из которых может достаться Роналду, ныне выступающему за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.