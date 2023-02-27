Роналду может получить медаль победителя Кубка Лиги
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может получить медаль победителя Кубка Лиги.
Накануне "Юнайтед" завоевал свой первый с 2017 года трофей, переиграв "Ньюкасл" на "Уэмбли" со счетом 2:0.
"Юнайтед" еще в январе расторг контракт с Роналду, чему предшествовало скандальное интервью Криштиану, который не сыграл ни минуты в этом розыгрыше Кубка Лиги.
Тем не менее, правила Кубка Лиги таковы, что победителям полагается 30 сувенирных наград, которые клуб распределяет по собственному усмотрению, сообщает Daily Mail.
Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг задействовал 27 игроков в шести матчах этого розыгрыша Кубка Лиги, а значит у клуба есть три лишних медали, одна из которых может достаться Роналду, ныне выступающему за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
27.02.2023 13:00
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Последние комментарии:
30 это на игроков и тренеров или 30 только на игроков?
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Роналду не поверил в Тен Хага и команду и возможно пожалеет о своем решении. Закончить сезон даже запасным МЮ, но с трофеями и после красиво уйти гораздо лучшее решение, чем разосраться со всеми и перейти в декоративную лигу, где вместо защитников манекены. Тот пример, когда раздутое эго не дает разглядеть возможности.
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Ждём подачку от лысого
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Был бы красивый жест от МЮ. Даже если Роналду не особо таки и ждет эту награду. Все таки он легенда МЮ.
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