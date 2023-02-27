Тен Хаг признал, что его переход в МЮ был рискованным

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что его переход к "красным дьяволам" был рискованным.

Спустя всего полгода после своего перехода из "Аякса" Тен Хаг завоевал свой первый трофей с "Юнайтед", победив "Ньюкасл" в финале Кубка Лиги со счетом 2:0.



"Дьяволы" имеют все шансы развить этот успех, продолжая борьбу на трех других фронтах. Именно ради этого Тен Хаг переходил в клуб, который на тот момент выглядел кризисным.



"Возможно, это было риском, но я упрям, и я просто люблю "Юнайтед". Когда я вижу наши футболки, связь с фанатами, когда я вижу "Олд Траффорд", оставленное сэром Алексом (Ферогюсоном) наследие и количество выращенных в футболке "Юнайтед" больших игроков, то мы хотим то же самое".



"Эта команда хочет творить свою собственную историю, и когда мне предоставилась эта возможность, я подумал, что это правильный клуб для меня, и я хочу быть его частью", — цитирует Тен Хага The Guardian.