Фил Джонс хочет вернуться в футбол
Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс заявил, что он по-прежнему хочет играть в футбол.
Из-за хронических проблем с коленями Джонс не играет за "Юнайтед" уже почти 10 месяцев. И хотя контракт Фила истекает в конце этого сезона, 31-летний англичанин не спешит прощаться с футболом.
"Это был длинный путь — физически и душевно. И я не прячусь от этого".
"Я являюсь сильной личностью, и я люблю играть в футбол. Я делаю все возможное, чтобы вернуться на футбольное поле. Когда ты сталкиваешься со всеми этими проблемами и травмами, как я, то с этим тяжело совладать".
"Клуб абсолютно великолепен со мной. Думаю, у меня есть хорошая поддержка со стороны семьи и друзей. Я благодарен за это, и я хочу вернуться", — сообщил Джонс Sky Sports.
27.02.2023 11:00
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Его как Уилшера брать ни кто не будет с такой историей травм. Потом так же будет жаловаться, что ни кто не берёт.
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