Фил Джонс хочет вернуться в футбол

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс заявил, что он по-прежнему хочет играть в футбол.

Из-за хронических проблем с коленями Джонс не играет за "Юнайтед" уже почти 10 месяцев. И хотя контракт Фила истекает в конце этого сезона, 31-летний англичанин не спешит прощаться с футболом.



"Это был длинный путь — физически и душевно. И я не прячусь от этого".



"Я являюсь сильной личностью, и я люблю играть в футбол. Я делаю все возможное, чтобы вернуться на футбольное поле. Когда ты сталкиваешься со всеми этими проблемами и травмами, как я, то с этим тяжело совладать".



"Клуб абсолютно великолепен со мной. Думаю, у меня есть хорошая поддержка со стороны семьи и друзей. Я благодарен за это, и я хочу вернуться", — сообщил Джонс Sky Sports.