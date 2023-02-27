Рэднапп: "Ливерпуль" обязан выиграть два следующих матча"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Рэднапп считает, что два ближайших матча станут определяющими в плане попадания "красных" в топ-4 Премьер-Лиги.

Минувшая неделя сложилась разочаровывающим образом для "Ливерпуля", который был разгромлен "Реалом" в Лиге Чемпионов (2:5), а затем не справился с "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге (0:0).



Дальше "Ливерпулю" предстоит сыграть с "Вулверхэмптоном" и "Манчестер Юнайтед", и Рэднапп видит в этом большой шанс для команды Юргена Клоппа.



"Они обязаны выиграть эти два следующих матча. Это домашние матчи, и они должны обрести эту веру и уверенность, потому что игра посреди недели слегка выбила их из колеи".



"Фанаты должны продолжать поддерживать их, как они это всегда делают. Я правда верю, что эти матчи сделают разницу, потому что они могут поднять их уверенность в себе".



"Этот состав все еще на многое способен. Ты не можешь внезапно стать плохой командой после того, как в прошлом сезоне до последнего сражался во всех турнирах и участвовал в финалах".



"Их уверенность в себе пострадала и находится на низком уровне, но я по-прежнему думаю, что они могут попасть в топ-4", — сообщил Рэднапп Sky Sports.