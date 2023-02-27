Мадуэке: "Никогда не было никаких сомнений насчет перехода в "Чесли"

Вингер Нони Мадуэке рассказал, что без колебаний согласился перейти в "Челси".

В январе "Челси" приобрел Мадуэке у ПСВ за 35 миллионов фунтов. Пока Нони сыграл лишь три матча за "синих", однако 20-летний англичанин абсолютно доволен, что выбрал 10-ю команду Премьер-Лиги, а не, например, "Арсенал" или "Тоттенхэм".



"Если честно, у меня никогда не было никаких сомнений. Это крупнейший клуб в Лондоне и один из крупнейших в мире, и здесь захватывающий проект. Я знаю, что не являюсь законченными продуктом, но глубоко внутри я знаю, что буду успешен".



"Думаю, для многих игроков это настоящий мыслительный процесс, но лично для меня все и так было ясно. Я хотел вернуться домой, и какой клуб может быть лучше, если ты из Лондона? Я согласился без колебаний, я сказал "круто". Я получил все, что мог, я сделал прическу и поехал в аэропорт", — сообщил Мадуэке Sky Sports.