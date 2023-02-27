"Ньюкасл" планирует купить Тирни, Мэддисона и Фергюсона
"Ньюкасл" определил трех игроков из Премьер-Лиги в качестве своих трансферных целей на грядущее лето.
Достижение финала Кубка Лиги является очередным свидетельством прогресса "Ньюкасла", и высока вероятность, что в следующем сезоне команде Эдди Хау дополнительно придется выступать в еврокубках.
Как сообщает Daily Mirror, "Ньюкасл" планирует продолжить усиление состава после окончания этого сезона, одной из своих целей избрав левого защитника "Арсенала" Кирана Тирни, который в этом сезоне почти не играет из-за конкуренции с Александром Зинченко и проблем с коленом.
Также "Ньюкасл" планирует вернуться за полузащитником "Лестера" Джеймсом Мэддисоном, за которого "сороки" предлагали 50 миллионов фунтов прошлым летом.
Наконец, еще одной целью "Ньюкасла" называется нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон. 18-летний ирландец стремительно ворвался на сцену в этом сезоне и заслужил сравнения с легендой "сорок" Аланом Ширером.
27.02.2023 08:00
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Фергюсону 80 лет уже, неужели он до сих пор так хорош в судейских кабинетах?
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