Тен Хаг призвал МЮ не лениться после завоевания Кубка Лиги

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предостерег свою команду от лени после завоевания Кубка Лиги.

Тен Хагу хватило всего полугода в "Юнайтед", чтобы завоевать первый трофей. Однако Эрик спешит напомнить, что на дворе только февраль, а сезон находится в самом разгаре.

"Завоевание трофея показывает, что ты на хорошем пути, что ты движешься в хорошем направлении".

"Это только один кубок, и сейчас февраль, но это показывает, что мы движемся в правильном направлении. Это должно вдохновлять нас, это должно мотивировать нас, чтобы продолжать идти своим путем и становиться лучше".

"Окей, мы можем радоваться 24 часа, но мы не можем становиться удовлетворенными, потому что удовлетворение ведет к лени, а когда ты ленишься, ты перестаешь выигрывать матчи и не можешь завоевывать трофеи", — цитирует Тен Хаг The Independent.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2023 07:00

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