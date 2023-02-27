Хау настроен вернуться на "Уэмбли"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау надеется, что его команде удастся вернуться на "Уэмбли", чтобы завоевать трофей.

Накануне "Ньюкасл" потерпел поражение 2:0 от "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Лиги, хотя показал очень достойную игру, а во втором тайме и вовсе владел инициативой.



Хау расстроен результатом, но надеется извлечь из него урок и получить второй шанс прервать бестрофейную серию "сорок".



"Это очень больно, но прежде мне уже удавалось извлекать позитив из болезненного опыта, и я постараюсь сделать это снова".



"Мы отчаянно хотим вернуться сюда и выиграть трофей. Это расстраивает, и так больно видеть наших болельщиков, которые удивительным образом поддерживали нас в этом сезоне".



"Наше намерение в том, чтобы быть смелыми, как весь этот сезон. Судьба матча была решена в важные моменты, и мы недостаточно хорошо оборонялись в случае со штрафным (Люка Шоу)", — цитирует Хау Daily Mirror.