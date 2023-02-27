Тен Хаг надеется, что Кубок Лиги — первый из многих трофеев его команды

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг надеется, что Кубок Лиги станет первым из многих трофеев для его команды.

Благодаря победе 2:0 над "Ньюкаслом" в воскресенье "Юнайтед" прервал свою худшую бестрофейную серию с 1977-1983 годов.



Однако Тен Хаг надеется, что это только начало и что Кубок Англии пробудит в "красных дьяволах" аппетит к большим победам.



"Для начала ты должен завоевать первый трофей, что мы и сделали сегодня. Мы можем почерпнуть большое вдохновение из этого и сильнее поверить, что мы способны на такие вещи".



"Мы все еще в начале процесса по возвращению "Манчестер Юнайтед" туда, где мы заслуживаем быть. А это — к завоеванию трофеев".



"Здесь был реальный голод и желание трофеев, потому что в этом суть "Манчестер Юнайтед", — цитирует Тен Хага Daily Mail.

