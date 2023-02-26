Тен Хаг назвал трех игроков, которые придают победный дух МЮ

Каземиро и Давид Де Хеа После завоевания Кубка Лиги главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил трех игроков, которые обеспечивают команде победный дух.

Благодаря победе 2:0 на "Уэмбли" в воскресенье "Юнайтед" завоевал свой первый трофей при Тен Хаге, и Тен Хаг ценит вклад в эту победу со стороны своих лидеров, которые имеют большой опыт побед.

"Рафа Варан, Каземиро, Давид Де Хеа — они знают, как выигрывать трофеи".

"Тебе нужны такие парни на поле, чтобы направлять команду, тренировать команду, организовывать команду. Не только с технической точки зрения, но даже с душевной. Это так важно".

"Они обеспечивают победный дух раздевалке и команде. Они должны держаться в сложных ситуациях, и именно это они снова сделали", — сообщит Тен Хаг Sky Sports.


Метки Варан, Де Хеа, Каземиро, Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2023 23:00

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