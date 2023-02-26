Тен Хаг назвал трех игроков, которые придают победный дух МЮ
После завоевания Кубка Лиги главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил трех игроков, которые обеспечивают команде победный дух.
Благодаря победе 2:0 на "Уэмбли" в воскресенье "Юнайтед" завоевал свой первый трофей при Тен Хаге, и Тен Хаг ценит вклад в эту победу со стороны своих лидеров, которые имеют большой опыт побед.
"Рафа Варан, Каземиро, Давид Де Хеа — они знают, как выигрывать трофеи".
"Тебе нужны такие парни на поле, чтобы направлять команду, тренировать команду, организовывать команду. Не только с технической точки зрения, но даже с душевной. Это так важно".
"Они обеспечивают победный дух раздевалке и команде. Они должны держаться в сложных ситуациях, и именно это они снова сделали", — сообщит Тен Хаг Sky Sports.
26.02.2023 23:00
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