Поттер сравнил себя с Артетой и Клоппом

Грэм Поттер Наставник "Челси" Грэм Поттер сравнил свою ситуацию с начальными периодами Микеля Артеты в "Арсенале" и Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

Поражение 2:0 от "Тоттенхэма" в воскресенье до предела увеличило давление на Поттера, под руководством которого "синие" одержали только одну победу в 11 последних матчах и сейчас находятся уже в 14 очках от топ-4 Премьер-Лиги.

Поттер напоминает, что Артете и Клоппу тоже поначалу было нелегко, однако затем оба его коллеги стали пожинать плоды того, что их клубы были терпеливы в тяжелые времена.

"Пока результаты такие, какие они есть, я готов мириться с критикой. Это часть нашей работы".

"До матча мы разговаривали о фильме "All or Nothing" про второй год Микеля в "Арсенале". Он был близок к увольнению, люди хотели от него избавиться, и это было катастрофа".

"Естественно, сейчас ситуация немного немного изменилась, и это показывает, как бывает. Или взгляните на ситуацию Юргена. Он не добивался результатов, и внезапно люди стали желать, чтобы он ушел".

"Такова природа футбола. Конечно, я сделал недостаточно в этом клубе, чтобы обладать такой верой, и с этим я тоже готов мириться, но моя работа в том, чтобы чересчур не переживать насчет этого".

"Я понимаю вопрос насчет давления, но я должен полностью сосредоточиться на том, чтобы продолжать помогать команде, продолжать помогать игрокам, потому что мне очень нравятся эти игроки. Это хорошие парни, они хотят выступать лучше, они хотят побеждать, но в данный момент мы буксуем, и это моя ответственность", — цитирует Поттера The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Клопп, Ливерпуль, Поттер, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1297

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  1. arsfann 26.02.2023 22:22 # arsfann
    Это как сравнивать куй с chelsea88.

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  2. chr1s8rown 26.02.2023 22:18 # chr1s8rown
    Елагин держис

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  3. h22o 26.02.2023 22:14 # h22o
    у выше перечисленных тренеров были идеи, рисунок игры читался вскоре после назначения. я у Челси за 4 месяца два хорошо сыгранных тайма, никакого рисунка игры и деградация игроков..

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