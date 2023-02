Поттер сравнил себя с Артетой и Клоппом

Наставник "Челси" Грэм Поттер сравнил свою ситуацию с начальными периодами Микеля Артеты в "Арсенале" и Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

Поражение 2:0 от "Тоттенхэма" в воскресенье до предела увеличило давление на Поттера, под руководством которого "синие" одержали только одну победу в 11 последних матчах и сейчас находятся уже в 14 очках от топ-4 Премьер-Лиги.



Поттер напоминает, что Артете и Клоппу тоже поначалу было нелегко, однако затем оба его коллеги стали пожинать плоды того, что их клубы были терпеливы в тяжелые времена.



"Пока результаты такие, какие они есть, я готов мириться с критикой. Это часть нашей работы".



"До матча мы разговаривали о фильме "All or Nothing" про второй год Микеля в "Арсенале". Он был близок к увольнению, люди хотели от него избавиться, и это было катастрофа".



"Естественно, сейчас ситуация немного немного изменилась, и это показывает, как бывает. Или взгляните на ситуацию Юргена. Он не добивался результатов, и внезапно люди стали желать, чтобы он ушел".



"Такова природа футбола. Конечно, я сделал недостаточно в этом клубе, чтобы обладать такой верой, и с этим я тоже готов мириться, но моя работа в том, чтобы чересчур не переживать насчет этого".



"Я понимаю вопрос насчет давления, но я должен полностью сосредоточиться на том, чтобы продолжать помогать команде, продолжать помогать игрокам, потому что мне очень нравятся эти игроки. Это хорошие парни, они хотят выступать лучше, они хотят побеждать, но в данный момент мы буксуем, и это моя ответственность", — цитирует Поттера The Independent.