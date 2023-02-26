Поттер сравнил себя с Артетой и Клоппом
Наставник "Челси" Грэм Поттер сравнил свою ситуацию с начальными периодами Микеля Артеты в "Арсенале" и Юргена Клоппа в "Ливерпуле".
Поражение 2:0 от "Тоттенхэма" в воскресенье до предела увеличило давление на Поттера, под руководством которого "синие" одержали только одну победу в 11 последних матчах и сейчас находятся уже в 14 очках от топ-4 Премьер-Лиги.
Поттер напоминает, что Артете и Клоппу тоже поначалу было нелегко, однако затем оба его коллеги стали пожинать плоды того, что их клубы были терпеливы в тяжелые времена.
"Пока результаты такие, какие они есть, я готов мириться с критикой. Это часть нашей работы".
"До матча мы разговаривали о фильме "All or Nothing" про второй год Микеля в "Арсенале". Он был близок к увольнению, люди хотели от него избавиться, и это было катастрофа".
"Естественно, сейчас ситуация немного немного изменилась, и это показывает, как бывает. Или взгляните на ситуацию Юргена. Он не добивался результатов, и внезапно люди стали желать, чтобы он ушел".
"Такова природа футбола. Конечно, я сделал недостаточно в этом клубе, чтобы обладать такой верой, и с этим я тоже готов мириться, но моя работа в том, чтобы чересчур не переживать насчет этого".
"Я понимаю вопрос насчет давления, но я должен полностью сосредоточиться на том, чтобы продолжать помогать команде, продолжать помогать игрокам, потому что мне очень нравятся эти игроки. Это хорошие парни, они хотят выступать лучше, они хотят побеждать, но в данный момент мы буксуем, и это моя ответственность", — цитирует Поттера The Independent.
26.02.2023 22:00
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Последние комментарии:
Это как сравнивать куй с chelsea88.
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Елагин держис
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у выше перечисленных тренеров были идеи, рисунок игры читался вскоре после назначения. я у Челси за 4 месяца два хорошо сыгранных тайма, никакого рисунка игры и деградация игроков..
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