"Юнайтед" победил "Ньюкасл" в финале Кубка Лиги
"Манчестер Юнайтед" завоевал свой первый трофей с 2017 года, победив в финале Кубка Лиги "Ньюкасл" со счетом 2:0.
Маркус Рэшфорд оправился после травмы, полученной против "Барселоны", и сохранил место в стартовом составе. Диогу Далот и Антони появились вместо Аарона Ван-Биссаки и Джейдона Санчо.
Как и ожидалось, место в воротах "сорок" занял Лорис Кариус. Бруно Гимараэс вернулся после дисквалификации, Каллум Уилсон расположился на острие атак.
"Ньюкасл" очень достойно выглядел в начале матча, но первый момент создал "Юнайтед". На 13-й минуте Ваут Вегхорст поборолся в районе 11-метровой отметки и пробил, однако Кариус легко забрал мяч.
Давид Де Хеа, визави Кариуса, впервые вступил в игру на 31-й минуте, отразив удар с острого угла Аллана Сен-Максимена, который классным финтом ушел от Далота.
А на 33-й минуте счет был открыт. Избежав офсайда, Каземиро головой замкнул подачу Люка Шоу со штрафного — 1:0.
Пока "сороки" приходили в себя, "дьяволы" забили второй гол. Вегхорст сделал пас на подключение Рэшфорда по левому краю штрафной, а Маркус пробил с рикошетом от Свена Ботмана, застав Кариуса врасплох — 2:0.
В концовке первого тайма Дэн Берн едва не отыграл один гол, головой пробив рядом со штангой после комбинации с розыгрышем углового. В ответ на это Вегхорст дальним ударом заставил Кариуса совершить отличный сейв.
В перерыве у "Ньюкасла" появился Александер Исак, и с началом второй половины матча "сороки" пошли большими силами вперед, а "Юнайтед" сосредоточился на сдерживании соперника.
Давление "Ньюкасла" все нарастало. На 68-й минуте Жоэлинтон и Гимараэс наносили опасные удары, которые были заблокированы.
На 74-й минуте "дьяволы" впервые после перерыва показали зубы, но Кариус парировал дальний удар низом от Рэшфорда.
Как ни старались "сороки", а сократить разницу в счете им так и не удалось. Де Хеа не позволил распечатать свои ворота.
"Ньюкасл" ничуть не уступил "Юнайтед" по игре, однако "дьяволы" лучше распорядились своими моментами, подтвердив этим свой более высокий класс.
"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" — 2:0 (2:0)
Голы: Каземиро 33, Ботман 39 (авт).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Ван-Биссака 45), Варан, Мартинес, Шоу, Фред (Забитцер 69), Каземиро, Фернандеш, Антони, Рэшфорд (Магуайр 88), Вегхорст (Мактоминей 70).
"Ньюкасл": Кариус, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараэс (Уиллок 79), Лонгстафф (Исак 45), Жоэлинтон, Альмирон, Сен-Максимен (Мерфи 78), Уилсон.
Предупреждения: Далот, Фред, Каземиро, Де Хеа — Шер, Жоэлинтон.
26.02.2023 21:30
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Последние комментарии:
Артета за первые пол сезона с говносоставом: Кубок Англии, Суперкубок Англии
10хаг = кал
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Россия перестала кормить животных (пенсов и лохлов) невыносимые визжание
Америкосы взялись кормить животных (пенсов и лохлов) визжание всё громче и громче
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Вот Кубок Англии другое дело
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Разгромленный украинской авиацией 24 либо 25 февраля 2022 года российский понтонно-мостовой парк в Херсонской области. Видео выложил российский военнослужащий с позывным «13» с таким текстом:
Мне кажется если я выгружу в сеть все видео и фото наших разбитых колон на Херсонском направлении, то у меня получится целый фильм ужасов.
Назову я его "гениальное управление генерала Марзоева"....
Товарищ генерал, сядьте, успокойтесь, а не то мне же ведь ничего не стоит всё это в сеть вылить. Дело двух минут. У меня гигабайт пять такого, ещё и с островов на Днепре очень много всего, и парочка подписанных лично Вами приказов у меня имеется, которые повлекли за собой гибель наших ребят.
Вам оно надо?
В приемную призеденту тоже вышлю по электронной почте, пусть посмотрит за что он Вас повышал.
Повторюсь, лучше успокойтесь там, мне терять нечего. Положение у меня и без того было не радужное, да и в любой день сдохнуть могу.
(Все копии материалов есть у моих коллег на случай если со мной что нибудь случится)
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пенисы, если что, не обольщайтесь, у вашей помойки 31 очкококо
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Мю почти все матчи ставил основу, вот и выиграл
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Glory, Glory, Man United
Glory, Glory, Man United
Glory, Glory, Man United
As the reds go marching on on on
Welcome to Old Trafford, It's the theatre of our dreams
We're ready to die we're ready to fight
It's part of our history
The power and the glory
Oh, The Stretford End will sing
As the reds go marching on on on
Glory, Glory, Man United
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With Rooney and Ronaldo and the magic at their feet
There's no competition
In the English Premier League
We're the champions of the world
And were the greatest football team
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Glory, Glory, Man United
As the reds go marching on on on
Glory, Glory, Man United
Glory, Glory, Man United
Glory, Glory, Man United
As the reds go marching on on on
Glory, Glory, Man United
Glory, Glory, Man United
Glory, Glory, Man United
As the reds go marching on
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Я немного прихуел после того, как увидел это
https://youtube.com/shorts/xe7bv3EsPq0?feature=share
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Арон Ван Биссака просто зверь!! Схавал правый фланг!!!
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Я конечно все понимаю. Но этот трофей достался команде, которой он позарез был нужен. Сити, Арсенал и Тоттенхэм ставили полурезервные составы и проиграли Саутгемптону, Брайтону и Ноттингему сооответственно. Сити Сауту проиграл 0-2. О чем вы говорите?)
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Орууу забыли манки что и при Моуриньо брали Кал, и при сульшер до полуфинала доходили, это возрождение, если уже в 1. 16 эмоции
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Кто-то смотрел этот никчёмный матч середняков? ЛОЛита!
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С Победой!
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Glory, Glory Newcastle United! (c) #GGNU
P.S. Хорошо смотрелись, но лузерпук на кариусе не затащил. Как-то так.)
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Америкосы хахлам:сосите Русский хйу,пока не отвалится!
Уахахаха
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Это Кубок Лиги, детка! Турнир, где для победы непозволительны ошибки, как это может быть в Премьер Лиге или Лиге Чемпионов. Турнир, который нужно выигрывать прямо по ходу сезона без передышки, а не как в Премьер Лиге, Лиге Чемпионов или Кубке Англии. Юнитед на троне. Неудачники, геи и прочие хохлы, лежать плюс сосать!
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без конфетти хyйня а не празднование
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Наконец... Фаны МЮ, мы это заслужили, столько лет мучений и наконец вырисовывается возрождение топ клуба. Всех фанов Юнайтед с победой!
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Мартинес норм в концовке пуканы попалил середнякам чернобелым)
Вообще этот игрок прямо динамит)
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обидно конечно, во втором тайме выглядели лучше, но Манчестер такой ход игры устраивал. дальше больше, прогресс виден.
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