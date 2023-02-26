"Юнайтед" победил "Ньюкасл" в финале Кубка Лиги

"Манчестер Юнайтед" завоевал свой первый трофей с 2017 года, победив в финале Кубка Лиги "Ньюкасл" со счетом 2:0.

Маркус Рэшфорд оправился после травмы, полученной против "Барселоны", и сохранил место в стартовом составе. Диогу Далот и Антони появились вместо Аарона Ван-Биссаки и Джейдона Санчо.



Как и ожидалось, место в воротах "сорок" занял Лорис Кариус. Бруно Гимараэс вернулся после дисквалификации, Каллум Уилсон расположился на острие атак.



"Ньюкасл" очень достойно выглядел в начале матча, но первый момент создал "Юнайтед". На 13-й минуте Ваут Вегхорст поборолся в районе 11-метровой отметки и пробил, однако Кариус легко забрал мяч.



Давид Де Хеа, визави Кариуса, впервые вступил в игру на 31-й минуте, отразив удар с острого угла Аллана Сен-Максимена, который классным финтом ушел от Далота.



А на 33-й минуте счет был открыт. Избежав офсайда, Каземиро головой замкнул подачу Люка Шоу со штрафного — 1:0.



Пока "сороки" приходили в себя, "дьяволы" забили второй гол. Вегхорст сделал пас на подключение Рэшфорда по левому краю штрафной, а Маркус пробил с рикошетом от Свена Ботмана, застав Кариуса врасплох — 2:0.



В концовке первого тайма Дэн Берн едва не отыграл один гол, головой пробив рядом со штангой после комбинации с розыгрышем углового. В ответ на это Вегхорст дальним ударом заставил Кариуса совершить отличный сейв.



В перерыве у "Ньюкасла" появился Александер Исак, и с началом второй половины матча "сороки" пошли большими силами вперед, а "Юнайтед" сосредоточился на сдерживании соперника.



Давление "Ньюкасла" все нарастало. На 68-й минуте Жоэлинтон и Гимараэс наносили опасные удары, которые были заблокированы.



На 74-й минуте "дьяволы" впервые после перерыва показали зубы, но Кариус парировал дальний удар низом от Рэшфорда.



Как ни старались "сороки", а сократить разницу в счете им так и не удалось. Де Хеа не позволил распечатать свои ворота.



"Ньюкасл" ничуть не уступил "Юнайтед" по игре, однако "дьяволы" лучше распорядились своими моментами, подтвердив этим свой более высокий класс.



"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" — 2:0 (2:0)



Голы: Каземиро 33, Ботман 39 (авт).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Ван-Биссака 45), Варан, Мартинес, Шоу, Фред (Забитцер 69), Каземиро, Фернандеш, Антони, Рэшфорд (Магуайр 88), Вегхорст (Мактоминей 70).



"Ньюкасл": Кариус, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараэс (Уиллок 79), Лонгстафф (Исак 45), Жоэлинтон, Альмирон, Сен-Максимен (Мерфи 78), Уилсон.



Предупреждения: Далот, Фред, Каземиро, Де Хеа — Шер, Жоэлинтон.