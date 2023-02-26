Джонс назвал Рэшфорда "лучшим игроком в мире"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс назвал своего партнера по команде Маркуса Рэшфорда лучшим игроком в мире в данный момент.

25-летний Рэшфорд выдающимся образом выступает после паузы на ЧМ-2022, забив 15 голов в 17 матчах до финала Кубка Лиги против "Ньюкасла".



Выступая в эфире Sky Sports перед воскресным матчем на "Уэмбли" Джонс прокомментировал преображение Маркуса.



"Думаю, он прибавил в зрелости относительно предыдущих сезонов".



"Он вернулся после Чемпионата Мира, где сыграл не так много, как ему бы хотелось, после чего закатал рукава и стал упорно трудиться. Он стал резче, сильнее, и это отразилось на его игре".



"Думаю, защитникам очень сложно сдерживать его. Он может сыграть и так, и иначе. Он забивает из штрафной и снаружи. Также в последнее время он забил несколько голов головой".



"В данную минуту у него нет слабых мест. Он достигает высот, которых, наверное, не ожидал достигать. Он великолепен".



"Наверное, он не поблагодарит меня за это, но в своей текущей форме он является лучшим игроком в мире", — сообщил Джонс.