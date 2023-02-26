Поттер: "Несу полную ответственность за эти результаты"

Грэм Поттер Главный тренер "Челси" Грэм Поттер взял на себя ответственность за плохие результаты, но пообещал сражаться.

В воскресенье "Челси" потерпел свое третье подряд поражение с учетом всех соревнований, уступив в дерби против "Тоттенхэма" со счетом 2:0.

Несмотря на поддержку со стороны владельцев клуба, Поттер чувствует, что ему нужно поскорее изменить ситуацию с результатами.

"Я знаю свою ответственность. Это недостаточно хорошо для этого клуба. Я несу полную ответственность за эти результаты, они недостаточно хороши для "Челси".

"Я знаю, что эта команда обладает характером и мастерством. Это тяжелый период времени. Наша уверенность в себе не на высоте".

"Как и в любой другой работе, здесь есть давление. Если результаты недостаточно хороши, как сейчас, ты не можешь полагаться на поддержку вечно. Моя работа в том, чтобы продолжать сражаться", — цитирует Поттера Evening Standard.


Метки Поттер, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2023 20:00

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  1. yela 26.02.2023 20:21 # yela
    Сука, верните Абрамовича! Он этого еблана уволил бы еще в ноябре!

    (ответить)

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