Поттер: "Несу полную ответственность за эти результаты"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер взял на себя ответственность за плохие результаты, но пообещал сражаться.

В воскресенье "Челси" потерпел свое третье подряд поражение с учетом всех соревнований, уступив в дерби против "Тоттенхэма" со счетом 2:0.



Несмотря на поддержку со стороны владельцев клуба, Поттер чувствует, что ему нужно поскорее изменить ситуацию с результатами.



"Я знаю свою ответственность. Это недостаточно хорошо для этого клуба. Я несу полную ответственность за эти результаты, они недостаточно хороши для "Челси".



"Я знаю, что эта команда обладает характером и мастерством. Это тяжелый период времени. Наша уверенность в себе не на высоте".



"Как и в любой другой работе, здесь есть давление. Если результаты недостаточно хороши, как сейчас, ты не можешь полагаться на поддержку вечно. Моя работа в том, чтобы продолжать сражаться", — цитирует Поттера Evening Standard.