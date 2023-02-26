Райя сообщил, что отклонил два предложения "Брентфорда" о новом контракте

Голкипер "Брентфорда" Давид Райя сообщил, что отклонил два предложения своего клуба о новом контракта.

В данный момент от действующего контракта Райи остается только один полный год, и 27-летний испанец, которого сватают в "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", намекает, что открыт к уходу на повышение.



"Я отклонил два контракта: один — в прошлом году, один — в этот январь. Это были не те предложения, на которые мы рассчитывали. Это все, что я могу сказать".



"Я хочу сосредоточиться на игре и не думать чересчур о своем будущем. Здесь у меня есть контракт, который я готов отработать, но никогда не знаешь, что случится летом".



"Возможно, клуб захочет меня продать. Возможно, нет. Возможно, я захочу остаться. Я хочу сосредоточиться на футболе, а там посмотрим. Клуб определит цену за меня, и если кто-нибудь захочет заплатить эти деньги, то так тому и быть. Я не переживаю насчет этого. Я не контролирую это".



"Я хочу играть в Европе, и я хочу сражаться за титул. Я хочу сражаться за победу в еврокубках. Я верю в то, что способен играть в такого рода матчах", — сообщил Райя The Athletic.