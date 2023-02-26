"Челси" проиграл "Тоттенхэму"

"Челси" продлил свою черную полосу, проиграв в гостях у "Тоттенхэма" со счетом 2:0 и оставшись на 10-м месте в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "Тоттенхэма" не изменился по сравнению с победой 2:0 над "Вест Хэмом".



Относительно домашнего поражения 0:1 от "Саутгемптона" в стартовый состав "синих" вернулись Тиаго Силва, Рис Джеймс, Рубен Лофтус-Чик, Рахим Стерлинг, Хаким Зийеш и Кай Хаверц.



В начале матча команды играли без ворот, если не считать дальний удар Жоау Фелиша прямо в Фрэйзера Форстера. Тем не менее, команды действовали довольно динамично, в духе дерби.



Первый реальный голевой момент возник на 27-й минуте, когда Пьер-Эмиль Хейбьерг пробил с дистанции, а мяч срикошетил от Весле Фофана, заменившего Силву, и полетел в штангу.



Затем команды вновь забыли о воротах, пока на 44-й минуте Стерлинг обводящим ударом с границы штрафной не проверил на бдительность Форстера.



Первый тайм закончился тем, что Зийеш получил прямую красную карточку, рукой ударив по лицу соперника, но после похода к монитору рефери Стюарт Аттуэлл изменил свое решение и ограничился "горчичником".



Зато во втором тайме прошло только 20 секунд, и счет был открыт. Кепа Аррисабалага не смог зафиксировать мяч после удара Эмерсона Рояла. Страхуя своего голкипера, Энцо Фернандес вынес снаряд за пределы штрафной, однако сделал это прямо на Оливера Скиппа, который мощно пробил под перекладину — 1:0.



Теперь "Челси" нужно было отыгрываться, но все попытки "синих" забить ответный гол были крайне неубедительны.



Лишь на 67-й минуте гостям удалось разыграть комбинацию, которая завершилась выходом Хаверца по центру штрафной, однако Форстер заранее выдвинулся навстречу и первым добрался до мяча.



Развязка в матче случилась на 82-й минуте. Едва вышедший на замену Сон Хен Мин подал угловой, Эрик Дайер головой скинул мяч к дальней штанге, а там Харри Кейн ногой поразил ворота — 2:0.



Довести дело до победы "Тоттенхэму" не составило труда. "Челси" устроил некоторый навал, но без моментов.



"Челси" снова разочаровал, продлив свою серию без побед в Премьер-Лиге до пяти матчей. "Тоттенхэм" тоже не показал своей лучшей игры, но все же добился результата, благодаря чему укрепился в топ-4.



"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче