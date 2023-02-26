"Челси" проиграл "Тоттенхэму"
"Челси" продлил свою черную полосу, проиграв в гостях у "Тоттенхэма" со счетом 2:0 и оставшись на 10-м месте в Премьер-Лиге.
Стартовый состав "Тоттенхэма" не изменился по сравнению с победой 2:0 над "Вест Хэмом".
Относительно домашнего поражения 0:1 от "Саутгемптона" в стартовый состав "синих" вернулись Тиаго Силва, Рис Джеймс, Рубен Лофтус-Чик, Рахим Стерлинг, Хаким Зийеш и Кай Хаверц.
В начале матча команды играли без ворот, если не считать дальний удар Жоау Фелиша прямо в Фрэйзера Форстера. Тем не менее, команды действовали довольно динамично, в духе дерби.
Первый реальный голевой момент возник на 27-й минуте, когда Пьер-Эмиль Хейбьерг пробил с дистанции, а мяч срикошетил от Весле Фофана, заменившего Силву, и полетел в штангу.
Затем команды вновь забыли о воротах, пока на 44-й минуте Стерлинг обводящим ударом с границы штрафной не проверил на бдительность Форстера.
Первый тайм закончился тем, что Зийеш получил прямую красную карточку, рукой ударив по лицу соперника, но после похода к монитору рефери Стюарт Аттуэлл изменил свое решение и ограничился "горчичником".
Зато во втором тайме прошло только 20 секунд, и счет был открыт. Кепа Аррисабалага не смог зафиксировать мяч после удара Эмерсона Рояла. Страхуя своего голкипера, Энцо Фернандес вынес снаряд за пределы штрафной, однако сделал это прямо на Оливера Скиппа, который мощно пробил под перекладину — 1:0.
Теперь "Челси" нужно было отыгрываться, но все попытки "синих" забить ответный гол были крайне неубедительны.
Лишь на 67-й минуте гостям удалось разыграть комбинацию, которая завершилась выходом Хаверца по центру штрафной, однако Форстер заранее выдвинулся навстречу и первым добрался до мяча.
Развязка в матче случилась на 82-й минуте. Едва вышедший на замену Сон Хен Мин подал угловой, Эрик Дайер головой скинул мяч к дальней штанге, а там Харри Кейн ногой поразил ворота — 2:0.
Довести дело до победы "Тоттенхэму" не составило труда. "Челси" устроил некоторый навал, но без моментов.
"Челси" снова разочаровал, продлив свою серию без побед в Премьер-Лиге до пяти матчей. "Тоттенхэм" тоже не показал своей лучшей игры, но все же добился результата, благодаря чему укрепился в топ-4.
"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче
26.02.2023 18:30
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Последние комментарии:
Снова нет Конте и снова победа. Это уже не совпадение.
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гпенсы с победкой))
все, абсолютно все ссут на гпенсов))
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Надеюсь не вылетим.
Поттера жаль.
Сказать в чем причина пи3деца невозможно. Будто проклятие.
Допустим потьер плохой тренер, тогда почему брайтон играл при нем акуенно!??
Игроки у потттера разного профиля, докупили еще... Толку ноль.
2 победы в 16 матчах
Увольнять щас смысла нету.
А идти с ним в следующий сезон?
Лично я хотел бы, чтобы у него все получилось... Он крутой мужик, и тренер неплохой, но какой-то он просто нефартовый.
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Уже не смешно, особенно скузи, сами по уши в дерьме.
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челси это украина
мудрик это новый бандера, шума много - а в итоге подохнет
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Хуеплетсе
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Двойную порцию мочевины госпоже щель88
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тоттеншит ворвался в 4ку
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Не клуб, а безвольная хуита, клуб без яиц, никчёмная помойка
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Лысый недомерок появится в комментариях?
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Больно но факт.
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TO DARE IS TO DO!
Тоттенхэм БУДЕТ на троне!
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Просто безнадежно. Какого хеrа ждет этот дол6оящер Бели?
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минус силва
пенсы, сливайте воду, сушите весла. вы приплыли
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Помогите выбрать гол месяца у Челси в феврале.
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Позорси такой позорси
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жёстко конечно опустили челси
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