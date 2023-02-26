Хау заявил, что своим успехом обязан маме

Эдди Хау Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что своим успехом в футболе он обязан своей маме.

Смерь Энн Хау в 2012 году оставила глубокий шрам в душе Эдди, который был очень близок со своей мамой.

Родители Хау развелись, когда Эдди был ребенком, и Энн в одиночку растила сына, всячески поощряя интерес того к футболу.

И если в воскресенье "Ньюкаслу" удастся обыграть "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Лиги, Хау уже знает, кому посвятит эту победу.

"Я вспоминаю о ней перед каждым матчем. Но в этот уикенд, бесспорно, она будет в моих мыслях еще больше".

"Когда мне было пять или шесть лет, она устроила мне тур по "Уэмбли", я поднял ненастоящий Кубок Англии и прошел под ненастоящий шум толпы. Она сделала это для меня".

"Своим шансом в футболе я целиком обязан ей, поэтому я много буду думать о ней и ее роли в моей жизни. Она была моей движущей силой, когда я был ребенком. У каждого из нас своя история, и она оказала огромное влияние на меня. Все это я делаю сейчас благодаря ей", — цитирует Хау The Telegraph.


Метки Ньюкасл, тренеры, Хау

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2023 18:00

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