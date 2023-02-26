Глэйзеров не устроили предложения насчет МЮ
Потенциальным покупателям "Манчестер Юнайтед" было сказано, что их предложения недостаточны для заключения сделки.
Напомним, на прошлой неделе инвестиционный банк Raine Group, нанятый семейством Глэйзеров, завершил сбор предложений о покупке "Юнайтед".
Достоверно известно, что свои предложения выдвинули катарский шейх Джассим, богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф и американский хедж-фонд Elliott Investment Management.
Однако The Telegraph и The Financial Times утверждают, что полученные предложения не устроили Глэйзеров, которые хотят выручить за клуб с "Олд Траффорд" свыше 5 миллиардов фунтов.
Понять потенциальных покупателей тоже можно, ведь капитализация "Юнайтед", исходя из стоимости акций на фондовой бирже Нью-Йорка, составляет только 3.75 млрд. фунтов.
Ожидается, что Глэйзеры ознакомят потенциальных покупателей с финансовой отчетностью клуба и дадут возможность улучшить свои предложения.
26.02.2023 17:00
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Последние комментарии:
Ебyчие глейзеры
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да этих кровососов оторвет от "тела" МЮ только "мать сыра земля". разыграли цЫрк с конями под названием "мы продаем клуб" (на котором так сытно паразитировали и продолжат дальше).
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а местные уже вовсю считали катарские пиастры
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