Клопп: "По этому сезону "Ливерпуля" не будут снимать кино"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не будет опускать руки, несмотря на неудачно складывающийся сезон.

Накануне "Ливерпуль" потерял два очка в гостях у "Кристал Пэлас" — 0:0. Сейчас "красные" занимают только седьмое место в Премьер-Лиге.



Однако Клопп уверен, что рано или поздно "Ливерпуль" преодолеет эти трудности.



"Мы продолжаем идти вперед. Наша история не позволяет нам опускать руки. Это не будет сезон, который будут пересматривать снова и снова, по нему не будут снимать кино. Мы должны преодолеть это, и мы сделаем это".



"Сегодня вечером ничего не изменилось. На это можно смотреть по-разному: мы не победили, и это звучит очень негативно. Но мы имеем на одно очко больше, чем раньше, и это весьма позитивно", — цитирует Клоппа Sky Sports.