Клопп: "По этому сезону "Ливерпуля" не будут снимать кино"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не будет опускать руки, несмотря на неудачно складывающийся сезон.

Накануне "Ливерпуль" потерял два очка в гостях у "Кристал Пэлас" — 0:0. Сейчас "красные" занимают только седьмое место в Премьер-Лиге.

Однако Клопп уверен, что рано или поздно "Ливерпуль" преодолеет эти трудности.

"Мы продолжаем идти вперед. Наша история не позволяет нам опускать руки. Это не будет сезон, который будут пересматривать снова и снова, по нему не будут снимать кино. Мы должны преодолеть это, и мы сделаем это".

"Сегодня вечером ничего не изменилось. На это можно смотреть по-разному: мы не победили, и это звучит очень негативно. Но мы имеем на одно очко больше, чем раньше, и это весьма позитивно", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2023 16:00

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