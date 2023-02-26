Клопп: "По этому сезону "Ливерпуля" не будут снимать кино"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не будет опускать руки, несмотря на неудачно складывающийся сезон.
Накануне "Ливерпуль" потерял два очка в гостях у "Кристал Пэлас" — 0:0. Сейчас "красные" занимают только седьмое место в Премьер-Лиге.
Однако Клопп уверен, что рано или поздно "Ливерпуль" преодолеет эти трудности.
"Мы продолжаем идти вперед. Наша история не позволяет нам опускать руки. Это не будет сезон, который будут пересматривать снова и снова, по нему не будут снимать кино. Мы должны преодолеть это, и мы сделаем это".
"Сегодня вечером ничего не изменилось. На это можно смотреть по-разному: мы не победили, и это звучит очень негативно. Но мы имеем на одно очко больше, чем раньше, и это весьма позитивно", — цитирует Клоппа Sky Sports.
26.02.2023 16:00
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