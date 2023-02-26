Гвардиола потребовал от игроков "Сити" благодарить выездных фанатов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил своих игроков, что у тех возникнут проблемы, если они не будут благодарить своих фанатов после выездных матчей.

Накануне "Сити" отпраздновал победу 1:4 в гостях у "Борнмута", реабилитировавшись за неудачные результаты против "РБ Лейпциг" и "Ноттингем Форест".



После матча "горожане" отправились аплодировать выездным фанатам, и для Гвардиолы это имеет большое значение.



"Игроки окажутся в беде, если не будут делать этого. Они окажутся в беде. Когда фанаты проезжают пять-шесть часов на своих машинах, покупают билет из своих зарплат, мы обязаны бегать при 3:0, 4:0, 5:0".



"Это звучит как демагогия, но это правда. Ты можешь сыграть хорошо или плохо. Но пока я в клубе, никогда нельзя будет усомниться в том, что мы стараемся".



"Мы видим счастливые лица, когда побеждаем. Это оказывает хорошее влияние на людей, семьи. Что может быть лучше этого? Наша поддержка на выезде невероятна", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.