Клопп заступился за Александер-Арнольда

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заступился за своего защитника Трента Александер-Арнольда.

Накануне "Ливерпуль" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" (0:0), а Александер-Арнольд едва не совершил результативную ошибку, подарив мяч Жан-Филиппу Матета возле своей штрафной.



И хотя затем Трент был заменен на 70-й минуте, у Клоппа нет претензий к подопечному.



"Есть ли у Трента проблемы с уверенность в себе? В последних матчах, которые мы выиграли, он был одним из наших самых, самых лучших игроков".



"Когда Трент не играет хорошо, каждый говорит об этом. Когда он проявляет себя, никто не говорит об этом, только если он не участвует в голах. Он создавал супермоменты в двух последних матчах".



"Он в порядке. Просто дело в количестве матчей. Мы заменили его, он получит на день больше отдыха и снова будет в порядке", — цитирует Клоппа Daily Mirror.