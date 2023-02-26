Нападающий "Милана" Оливье Жиру открыт к возвращению в Премьер-Лигу после окончания этого сезона.

Ранее в своей карьере Жиру провел девять лет в Премьер-Лиге, выступая за "Арсенал" и "Челси". За это время Оливье выиграл четыре Кубка Англии, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



За "Милан" Жиру выступает с 2021 года. В свои 36 лет Оливье забил семь голов и отдал четыре результативные передачи в этом сезоне.



Контракт Жиру с "Миланом" истекает в конце этого сезона, и The Sun утверждает, что французский ветеран хочет вернуться в Премьер-Лигу — но только в лондонский клуб.



Приютить Жиру, который в январе был целью для "Эвертона", могут "Вест Хэм", "Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Брентфорд". Вдохновляющим примером для Оливье может стать его бывший одноклубник Виллиан, который сейчас, выступая за "дачников", переживает вторую молодость.