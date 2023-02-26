Жиру открыт к возвращению в Премьер-Лигу
Нападающий "Милана" Оливье Жиру открыт к возвращению в Премьер-Лигу после окончания этого сезона.
Ранее в своей карьере Жиру провел девять лет в Премьер-Лиге, выступая за "Арсенал" и "Челси". За это время Оливье выиграл четыре Кубка Англии, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.
За "Милан" Жиру выступает с 2021 года. В свои 36 лет Оливье забил семь голов и отдал четыре результативные передачи в этом сезоне.
Контракт Жиру с "Миланом" истекает в конце этого сезона, и The Sun утверждает, что французский ветеран хочет вернуться в Премьер-Лигу — но только в лондонский клуб.
Приютить Жиру, который в январе был целью для "Эвертона", могут "Вест Хэм", "Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Брентфорд". Вдохновляющим примером для Оливье может стать его бывший одноклубник Виллиан, который сейчас, выступая за "дачников", переживает вторую молодость.
26.02.2023 12:00
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Вряд ли ему где-то будет лучше, чем сейчас в Милане
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