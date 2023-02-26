Мерсон: "Буду шокирован, если "Ньюкасл" выиграет финал без Поупа"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что будет "шокирован", если "Ньюкаслу" удастся выиграть финал Кубка Лиги без своего первого номера Ника Поупа.

Как известно, Поуп пропускает воскресный матч на "Уэмбли" против "Манчестер Юнайтед" из-за своего удаления против "Ливерпуля" в прошлый уикенд.



Мерсон считает, что это чересчур тяжелая потеря для "сорок", и те обречены на поражение.



"Если и есть один игрок, которого Эдди Хау не мог позволить себе потерять на этот финал, то это Ник Поуп. Он принес им так много очков в этом сезоне".



"Я буду шокирован, если "Ньюкасл" выиграет этот финал без Поупа в воротах. Настолько он важен для "Ньюкасла". К сожалению, он дисквалифицирован, и это будет дорого стоить "Ньюкаслу".



"Когда они играют матчи без пропущенных мячей, Поуп совершает большие сейвы. Прежде всего мне вспоминается ничья против "Арсенала", когда он совершил сейв мирового уровня после удара Эдди Нкетиа", — цитирует Мерсона Daily Mail.