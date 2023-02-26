"Сити" хочет купить Алексиса Макаллистера

"Манчестер Сити" хочет приобрести полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера грядущим летом.

24-летний Макаллистер является одним из ключевых игроков "Брайтона" в этом сезоне, забив пять голов в рамках Премьер-Лиги.



Ранее в этом сезоне Макаллистер также помог сборной Аргентины выиграть Чемпионат Мира в Катаре. Алексис выходил в стартовом составе на шесть из семи матчей своей команды на турнире, включая финал.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола считает, что Макаллистер стал бы идеальным дополнением к его команде, рассматривая Алексиса в качестве замены для 32-летнего Илкая Гюндогана, чей контракт истекает в конце сезона.



Как сообщает Daily Star, "Брайтон" оценивает свою звезду в 70 миллионов фунтов, однако конкуренция со стороны "Челси", "Арсенала" и "Ливерпуля" может сделать этот трансфер сложнее и дороже для "Сити".