Фернандес надеется, что "Челси" выкупит Фелиша

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес призвал свой клуб выкупить нападающего Жоау Фелиша в конце сезона.

Как и Фернандес, Фелиш присоединился к "Челси" только в январе. И если Энцо был куплен у "Бенфики" за рекордные для Премьер-Лиги 107 миллионов фунтов, то Жоау лишь был взят в аренду у "Атлетико".



Фернандес и Фелиш быстро нашли общий язык, и теперь аргентинец не хочет расставаться с португальцем.



"Когда я перешел сюда, он позвонил мне и спросил, может ли чем-нибудь помочь. Когда ты ладишь с кем-нибудь, это очень помогает на футбольном поле".



"Он отличный игрок, не так ли? Будем надеяться, что "Челси" сделает все возможное, чтобы удержать его", — сообщил Фернандес The Guardian.