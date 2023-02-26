Фернандес надеется, что "Челси" выкупит Фелиша
Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес призвал свой клуб выкупить нападающего Жоау Фелиша в конце сезона.
Как и Фернандес, Фелиш присоединился к "Челси" только в январе. И если Энцо был куплен у "Бенфики" за рекордные для Премьер-Лиги 107 миллионов фунтов, то Жоау лишь был взят в аренду у "Атлетико".
Фернандес и Фелиш быстро нашли общий язык, и теперь аргентинец не хочет расставаться с португальцем.
"Когда я перешел сюда, он позвонил мне и спросил, может ли чем-нибудь помочь. Когда ты ладишь с кем-нибудь, это очень помогает на футбольном поле".
"Он отличный игрок, не так ли? Будем надеяться, что "Челси" сделает все возможное, чтобы удержать его", — сообщил Фернандес The Guardian.
26.02.2023 08:00
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