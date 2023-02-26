Хедж-фонд готов финансировать реконструкцию "Олд Траффорд"

Американский хедж-фонд Elliott Investment Management выразил готовность инвестировать 2 миллиарда фунтов в реконструкцию "Олд Траффорд", стадиона "Манчестер Юнайтед".

Elliott, который управляет активами на 46 млн. фунтов, является одной из трех сторон, публично подтвердивших свои предложения о покупке "Юнайтед", наравне с сэром Джимом Рэтклиффом и катарским шейхом Джассимом.



Как сообщает Daily Mail, в своем предложении Elliott указал три возможных сценария. Хедж-фонд готов приобрести "Юнайтед" частично или полностью, а также согласен финансировать реконструкцию "Олд Траффорд", если семейство Глэйзеров решит продать свой клуб кому-нибудь другому.



Таким образом, это шанс для Глэйзеров сохранить контроль над "Юнайтед" и при этом привлечь инвестиции, столь необходимые для дальнейшего развития клуба.