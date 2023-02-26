Анонс финала Кубка Лиги

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" сойдутся на "Уэмбли", чтобы определить судьбу Кубка Лиги.

Оба клуба давно не знают больших побед, хотя "давно" — это для каждого по-своему. Так "Юнайтед" последний раз выигрывал трофей в 2017 году, что является большим сроком для топ-клуба, а стремящийся войти в элиту "Ньюкасл" — в 1969.



И для того, и для другого клуба завоевание Кубка Лиги закрепило бы достигнутый прогресс. "Юнайтед" отлично выглядит при Эрике Тен Хаге, тогда как импульс "Ньюкаслу" придало не только назначение Эдди Хау главным тренером, но также случившаяся в прошлом сезоне смена владельцев.



- "Юнайтед" и "Ньюкасл" встречались в финале Кубка Англии в 1999 году. Тогда "красные дьяволы" победили 2:0 и завершили тот сезон с треблом, также выиграв Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.



- "Юнайтед" выиграл две из трех встреч с "Ньюкаслом" в Кубке Лиги (1 поражение).



- Это будет первый для "Ньюкасла" финал Кубка Лиги с 1976 года — разница в 47 лет является рекордной для какого-либо клуба в этом соревновании.



- "Ньюкасл" проиграл все четыре своих последних больших финала (Кубок Англии 1974, 1998, 1999 и Кубок Лиги 1976).



-"Юнайтед" сыграет в финале Кубка Лиги в 10-й раз — только "Ливерпуль" делал это чаще (13).



- Только "Ливерпуль" (9) и "Манчестер Сити" (8) выигрывали Кубок Лиги чаще, чем "Юнайтед" (5).



- Только "Арсенал" (6) и "Тоттенхэм" (5) проиграли больше финалов Кубка Лиги, чем "Юнайтед" (4).



- "Ньюкасл" проиграл все восемь своих последних матчей на "Уэмбли", и это рекордная серия для какой-либо команды на этом стадионе.



- Последний раз "Ньюкасл" побеждал на "Уэмбли" еще в 1955 году, одолев "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии. С тех пор прошло 67 лет и 295 дней.



- Это будет 53-й матч для "Юнайтед" на "Уэмбли" как на нейтральном поле — минимум на 11 больше, чем для какой-либо другой команды.



- Со старта сезона 2009/10 Эдди Хау одержал 22 победы в Кубке Лиги — больше всех среди тренеров наравне с Хосепом Гвардиолой.



- Хау может стать первым со времен Стива Макларена (с "Мидлсбро" в 2003/04) английским тренером, который завоюет Кубок Лиги.



- Эрик Тен Хаг станет первым голландским тренером, который примет участие в финале Кубка Лиги.



- Голландские тренеры выиграли три из четырех своих финалов во внутренних английских соревнованиях (все три — в Кубке Англии: Рууд Гуллит в 1997, Гус Хиддинк в 2009, Луи Ван Галь в 2016). Только "Ньюкасл" Гуллита уступил "Юнайтед" в 1999 году.



- Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд принял участие в 18 голах (12+6) в своих 15 матчах в Кубке Лиги, включая семь (5+2) в этом розыгрыше соревнования.



Рэшфорд все-таки отправился с "Юнайтед" в Лондон, несмотря на вынужденную замену против "Барселоны" в Лиге Чемпионов. Кристиан Эриксен, Донни Ван де Бек и Антони Мартиаль травмированы.



"Ньюкасл" из-за дисквалификации не сможет рассчитывать на своего первого номера Ника Поупа, а его дублер Мартин Дубравка заигран в турнире за "Юнайтед", поэтому на ворота "сорок", вероятно, встанет Лорис Кариус. Бруно Гимараэс возвращается после дисквалификации. Жоэлинтон и Джо Уиллок надеются залечить свои болячки к финалу.



Кубок Лиги. Финал

"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз