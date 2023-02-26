"Ливерпуль" потерял два очка в гостях у "Пэлас"
"Ливерпуль" и "Кристал Пэлас" не выявили победителя в матче на "Селхерст Парк" и даже не смогли забить друг другу.
Стартовый состав "орлов" не изменился относительно 1:1 с "Брентфордом".
По сравнению с поражением 2:5 от "Реала" наставник "красных" Юрген Клопп убрал из стартового состава Джо Гомеса, Фабиньо, Стефана Байчетича и Дарвина Нуньеса, выпустив вместо них Жоэля Матипа, Джеймса Милнера, Наби Кейта и Диогу Жоту.
В начале матча "Ливерпуль" уверенно контролировал мяч, но свои атаки до логического завершения — удара — не доводил.
А на 13-й минуте гости едва не пропустили. Трент Александер-Арнольд ошибся с пасом возле своей штрафной, благодаря чему Жан-Филипп Матета совершил перехват и попытался подсечь мяч перед вышедшим навстречу Алиссоном, однако неточно.
Спустя пять минут Жота нанес удар по летящему мячу с границы штрафной, однако снаряд полетел прямо в голкипера хозяев Висенте Гуаиту.
На 22-й минуте Жота имел еще один момент, на дальней штанге замыкая подачу Матипа. Однако из-за чересчур острого угла Диогу лишь головой пробил в штангу со внешней стороны.
Тут же "Пэлас" ответил опаснейшим ударом головой Марка Гехи после подачи со штрафного, однако мяч пролетел рядом со штангой.
На 29-й минуте Александер-Арнольд пробивал со штрафного с превосходной позиции, однако Джордан Хендерсон головой принял удар партнера.
На 41-й минуте "орлы" получили еще одну отличную возможность открыть счет, но Матета с близкого расстояния направил мяч в перекладину.
Второй тайм начался с попадания Мохамеда Салаха в перекладину. "Ливерпуль" подтянул игру в обороне и стал оказывать давление, но с дальнейшим созданием явных моментов было туго.
На 81-й минуте "красным" удалась атака на скорости. Салах вывел на удар Коди Гакпо внутри штрафной, однако Гуаита сблизился с соперником и не дал нормально пробить. Других моментов гости не создали.
"Ливерпуль" не пал духом после унижения посреди недели, но по-прежнему много ошибался в обороне. Будь на месте "Пэлас" "Реал", и "красным" пришлось бы совсем тяжело.
"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче
26.02.2023 00:40
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Ливерпуль всеми зубами вцепился в своё законное, девятое место, и никому его не отдаст.
КП только подвели, пощадили.
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Презик наркоман зеля получил награду за утилизацию своего народа,сам учередил и первым получил...
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Посыпался клоповник
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ЛИВЕРПУЛЬ
ПУТИН
ЛУЗЕРКА
НА СТРАПОНЕ
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Владельцы Ливерпуля должны Юргену дать денег летом ,что бы обновить немного команду. Лучше тренера все равно им не найти на данный момент, если только Тухеля можно позвать.
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Чет пока газануть у нас не получается(((
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Колбасе минимум на сезон можно забыть о лиге чемпионов.
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Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики. Он сам учредил эту награду и стал первым, кто ее получил
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то что всё проебали видимо уже мало, надо обосраться и мимо 4... чтож верной дорогой идем товарищи
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У Клоппа кончились идеи
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КП имел больше моментов. Жаль, реализация черных подвела.
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ливерпуль уверенным шагом движется к лиге конференций
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не понимаю чему жалуются фанаты ливерпуля
команда выдала отличную реакцию на поражение 2-5 от Реала, не пропустив ни одного гола от Кристал Пэлас. Хорошая уверенная игра в защите.
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