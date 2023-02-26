"Ливерпуль" потерял два очка в гостях у "Пэлас"

"Ливерпуль" и "Кристал Пэлас" не выявили победителя в матче на "Селхерст Парк" и даже не смогли забить друг другу.

Стартовый состав "орлов" не изменился относительно 1:1 с "Брентфордом".



По сравнению с поражением 2:5 от "Реала" наставник "красных" Юрген Клопп убрал из стартового состава Джо Гомеса, Фабиньо, Стефана Байчетича и Дарвина Нуньеса, выпустив вместо них Жоэля Матипа, Джеймса Милнера, Наби Кейта и Диогу Жоту.



В начале матча "Ливерпуль" уверенно контролировал мяч, но свои атаки до логического завершения — удара — не доводил.



А на 13-й минуте гости едва не пропустили. Трент Александер-Арнольд ошибся с пасом возле своей штрафной, благодаря чему Жан-Филипп Матета совершил перехват и попытался подсечь мяч перед вышедшим навстречу Алиссоном, однако неточно.



Спустя пять минут Жота нанес удар по летящему мячу с границы штрафной, однако снаряд полетел прямо в голкипера хозяев Висенте Гуаиту.



На 22-й минуте Жота имел еще один момент, на дальней штанге замыкая подачу Матипа. Однако из-за чересчур острого угла Диогу лишь головой пробил в штангу со внешней стороны.



Тут же "Пэлас" ответил опаснейшим ударом головой Марка Гехи после подачи со штрафного, однако мяч пролетел рядом со штангой.



На 29-й минуте Александер-Арнольд пробивал со штрафного с превосходной позиции, однако Джордан Хендерсон головой принял удар партнера.



На 41-й минуте "орлы" получили еще одну отличную возможность открыть счет, но Матета с близкого расстояния направил мяч в перекладину.



Второй тайм начался с попадания Мохамеда Салаха в перекладину. "Ливерпуль" подтянул игру в обороне и стал оказывать давление, но с дальнейшим созданием явных моментов было туго.



На 81-й минуте "красным" удалась атака на скорости. Салах вывел на удар Коди Гакпо внутри штрафной, однако Гуаита сблизился с соперником и не дал нормально пробить. Других моментов гости не создали.



"Ливерпуль" не пал духом после унижения посреди недели, но по-прежнему много ошибался в обороне. Будь на месте "Пэлас" "Реал", и "красным" пришлось бы совсем тяжело.



"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче