Фанаты "Ньюкасла" устроили вечеринку на Трафальгарской площади
Многие тысячи болельщиков "Ньюкасла" устроили вечеринку на Трафальгарской площади в Лондоне в преддверии финала Кубка Лиги.
Уже в воскресенье "Ньюкасл" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли", чтобы попытаться завоевать свой первый с 1955 года трофей.
Судя по всему, у команды Эдди Хау будет невероятная поддержка не только на "Уэмбли", но и за его пределами, о чем свидетельствует огромное количество полосатых футболок в столице накануне финала.
Как сообщает Daily Mail, в субботу Трафальгарская площадь площадь просто стала "черно-белым морем". Вечеринка фанатов "сорок" продолжается до сих пор.
Trafalgar Square Update— Mick Quinn (@mickquinn1089) February 25, 2023
Is anybody left in Newcastle #ToonArmy#TellmeMahmeMah#NUFC pic.twitter.com/aZfBy03MrA
26.02.2023 00:05
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Каслу трофей нужнее. Кариус выдаст лучший матч в жизни.
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Ньюкасл так-то поздоровее рыгчестера будет
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