Фанаты "Ньюкасла" устроили вечеринку на Трафальгарской площади

Многие тысячи болельщиков "Ньюкасла" устроили вечеринку на Трафальгарской площади в Лондоне в преддверии финала Кубка Лиги.

Уже в воскресенье "Ньюкасл" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли", чтобы попытаться завоевать свой первый с 1955 года трофей.



Судя по всему, у команды Эдди Хау будет невероятная поддержка не только на "Уэмбли", но и за его пределами, о чем свидетельствует огромное количество полосатых футболок в столице накануне финала.



Как сообщает Daily Mail, в субботу Трафальгарская площадь площадь просто стала "черно-белым морем". Вечеринка фанатов "сорок" продолжается до сих пор.





Trafalgar Square Update

Is anybody left in Newcastle #ToonArmy#TellmeMahmeMah#NUFC pic.twitter.com/aZfBy03MrA