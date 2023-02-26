Фанаты "Ньюкасла" устроили вечеринку на Трафальгарской площади

Трафальгарская площадь Многие тысячи болельщиков "Ньюкасла" устроили вечеринку на Трафальгарской площади в Лондоне в преддверии финала Кубка Лиги.

Уже в воскресенье "Ньюкасл" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли", чтобы попытаться завоевать свой первый с 1955 года трофей.

Судя по всему, у команды Эдди Хау будет невероятная поддержка не только на "Уэмбли", но и за его пределами, о чем свидетельствует огромное количество полосатых футболок в столице накануне финала.

Как сообщает Daily Mail, в субботу Трафальгарская площадь площадь просто стала "черно-белым морем". Вечеринка фанатов "сорок" продолжается до сих пор.


Метки болельщики, Кубок Лиги, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2023 00:05

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 26.02.2023 00:22 # brown-ale
    Каслу трофей нужнее. Кариус выдаст лучший матч в жизни.

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  2. gameboy 26.02.2023 00:07 # gameboy
    Ньюкасл так-то поздоровее рыгчестера будет

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