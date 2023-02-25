Артета: "Победа над "Лестером" укрепит веру игроков"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета убежден, что победа над "Лестером" заставит его команду сильнее поверить в свои шансы завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Набрав лишь одно очко против "Эвертона", "Брентфорда" и "Манчестер Сити", затем "Арсенал" смог реабилитироваться с помощью победы 2:4 над "Астон Виллой", а в субботу переиграл "Лестер" со счетом 0:1.

Артета находит победу на "Кинг Пауэр" важной с психологической точки зрения. По мнению Микеля, "канониры" сыграли отлично, особенно — в обороне.

"Такого рода победы по-настоящему важны, потому что они укрепляют веру среди игроков, вокруг нашего клуба и снаружи. Но я абсолютно верю, что игрокам это по силам".

"Было важно вернуться к некоторым базовым вещам и деталям, из-за которых мы теряли очки. В двух последних матчах мы делали это гораздо лучше".

"Мы доминировали, но нам не хватало последнего паса, чтобы забить больше и создать более явные моменты, но в обороне мы были невероятны. Мы позволили "Лестеру" нанести всего один неточный удар у себя дома, а это крайне сложно. Игроки были очень хороши", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Лестер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2023 23:00

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  1. arsfann 25.02.2023 23:55 # arsfann
    Педик88 открывай свой поганый рот по шире и начинай сглатывать.

    (ответить)

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