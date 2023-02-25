"Сити" разгромил "Борнмут"

Манчестер Сити "Манчестер Сити" отпраздновал уверенную победу в гостях у "Борнмута" со счетом 1:4 и продолжает преследовать "Арсенал".

В стартовом составе "вишенок" произошло одно изменение относительно прошлого уикенда. Вместо травмированного Маркуса Тавернье появился Крис Мефем.

В старт "горожан" вернулись Натан Аке, Мануэль Аканджи, Рико Льюис и Хулиан Альварес, заменив Кайла Уолкера, Эмерика Лапорта, Бернарду Силву и Кевина Де Брюйне.

"Сити" сразу же забрал инициативу в свои руки, но атаковал неторопливо. Вдобавок "Борнмут" действовал в предельно закрытой манере.

Но в итоге хозяева продержались только до 15-й минуты. Эрлинг Холанд с рикошетом пробил в перекладину, мяч отскочил прямо к Альваресу, а Хулиан вторым касанием поразил ворота — 0:1.

Сделав небольшую паузу, на 29-й минуте гости удвоили счет. Защитник не позволил Филу Фодену замкнуть передачу с фланга, однако мяч достался Холанду, и Эрлинг с близкого расстояния поразил цель — 0:2.

Затем "Борнмут" огрызнулся парой неплохих атак, а под занавес первого тайма пропустил в третий раз. Филип Биллинг, пытаясь сделать передачу поперек штрафной, просто дарил мяч Фодену, который ворвался внутрь площадки и пробил мимо голкипера — 0:3.

Вскоре после начала второго тайма мяч удачно отскочил к Альваресу в штрафной, и Хулиан с рикошетом от Мефема порази ворота "вишенок" — 0:4.

Четыре гола насытили "Сити", который по-прежнему владел инициативой, но атаковал неспешно. "Борнмут" принимал робкие попытки размочить счет и на 83-й минуте это сделал. Джефферсон Лерма принял мяч в центре штрафной, после чего расстрелял ворота — 1:4.

"Сити" одержал сверхуверенную победу и продолжает преследовать лидирующий "Арсенал". "Борнмут" может утешать себя голом престижа.

"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2023 22:25

Количество просмотров Просмотров: 452

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ooaaaa 25.02.2023 22:55 # ooaaaa
    каждый раз когда я вижу милнера в старте, чет хуево становиться

    уходи дед

    (ответить)

  2. gameboy 25.02.2023 22:54 # gameboy
    Посмотрим как пеп ближе к 1/4 будет состав на апл подбирать, когда посреди недели условный реал маячит. Вот и посмотрим что физруку важнее

    (ответить)

  3. liverputin 25.02.2023 22:50 # liverputin
    сегодня все как обычно, победит ЛФК, а будут обоссаны хохлы

    погнали!

    (ответить)

  4. liverputin 25.02.2023 22:43 # liverputin
    ВПЕРЕД ЛИВЕРПУЛЬ!!!

    За Россию. За Владимира Владимировича.

    (ответить)

  5. mufc1994 25.02.2023 22:38 # mufc1994
    СЕКС МУЖИКИ В ПОПУ!!!!

    (ответить)

  6. brown-ale 25.02.2023 22:36 # brown-ale
    Если Холанд опять будет скорострелить, с чемпиком все ясно.

    (ответить)

  7. kukuruzko 25.02.2023 22:35 # kukuruzko
    КИНГИ!!!

    (ответить)

  8. liverpo0ol 25.02.2023 22:35 # liverpo0ol
    Пффффффффф

    (ответить)

  9. slash-lfc 25.02.2023 22:34 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! Но чемпик Арсик. КОРОЛЯМ ЛЧ!!!

    (ответить)

  10. mc-od 25.02.2023 22:34 # mc-od
    Чемпик наш! Впрочем, ничего нового... Скриньте.)

    (ответить)

  11. madchester 25.02.2023 22:32 # madchester
    В гонке!

    (ответить)

  12. moneycity 25.02.2023 22:28 # moneycity
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: