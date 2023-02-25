"Сити" разгромил "Борнмут"
"Манчестер Сити" отпраздновал уверенную победу в гостях у "Борнмута" со счетом 1:4 и продолжает преследовать "Арсенал".
В стартовом составе "вишенок" произошло одно изменение относительно прошлого уикенда. Вместо травмированного Маркуса Тавернье появился Крис Мефем.
В старт "горожан" вернулись Натан Аке, Мануэль Аканджи, Рико Льюис и Хулиан Альварес, заменив Кайла Уолкера, Эмерика Лапорта, Бернарду Силву и Кевина Де Брюйне.
"Сити" сразу же забрал инициативу в свои руки, но атаковал неторопливо. Вдобавок "Борнмут" действовал в предельно закрытой манере.
Но в итоге хозяева продержались только до 15-й минуты. Эрлинг Холанд с рикошетом пробил в перекладину, мяч отскочил прямо к Альваресу, а Хулиан вторым касанием поразил ворота — 0:1.
Сделав небольшую паузу, на 29-й минуте гости удвоили счет. Защитник не позволил Филу Фодену замкнуть передачу с фланга, однако мяч достался Холанду, и Эрлинг с близкого расстояния поразил цель — 0:2.
Затем "Борнмут" огрызнулся парой неплохих атак, а под занавес первого тайма пропустил в третий раз. Филип Биллинг, пытаясь сделать передачу поперек штрафной, просто дарил мяч Фодену, который ворвался внутрь площадки и пробил мимо голкипера — 0:3.
Вскоре после начала второго тайма мяч удачно отскочил к Альваресу в штрафной, и Хулиан с рикошетом от Мефема порази ворота "вишенок" — 0:4.
Четыре гола насытили "Сити", который по-прежнему владел инициативой, но атаковал неспешно. "Борнмут" принимал робкие попытки размочить счет и на 83-й минуте это сделал. Джефферсон Лерма принял мяч в центре штрафной, после чего расстрелял ворота — 1:4.
"Сити" одержал сверхуверенную победу и продолжает преследовать лидирующий "Арсенал". "Борнмут" может утешать себя голом престижа.
"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
25.02.2023 22:25
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Последние комментарии:
каждый раз когда я вижу милнера в старте, чет хуево становиться
уходи дед
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Посмотрим как пеп ближе к 1/4 будет состав на апл подбирать, когда посреди недели условный реал маячит. Вот и посмотрим что физруку важнее
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сегодня все как обычно, победит ЛФК, а будут обоссаны хохлы
погнали!
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ВПЕРЕД ЛИВЕРПУЛЬ!!!
За Россию. За Владимира Владимировича.
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СЕКС МУЖИКИ В ПОПУ!!!!
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Если Холанд опять будет скорострелить, с чемпиком все ясно.
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КИНГИ!!!
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Пффффффффф
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КОРОЛИ!!! Но чемпик Арсик. КОРОЛЯМ ЛЧ!!!
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Чемпик наш! Впрочем, ничего нового... Скриньте.)
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В гонке!
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КОРОЛИ!!!
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