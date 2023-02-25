"Сити" разгромил "Борнмут"

"Манчестер Сити" отпраздновал уверенную победу в гостях у "Борнмута" со счетом 1:4 и продолжает преследовать "Арсенал".

В стартовом составе "вишенок" произошло одно изменение относительно прошлого уикенда. Вместо травмированного Маркуса Тавернье появился Крис Мефем.



В старт "горожан" вернулись Натан Аке, Мануэль Аканджи, Рико Льюис и Хулиан Альварес, заменив Кайла Уолкера, Эмерика Лапорта, Бернарду Силву и Кевина Де Брюйне.



"Сити" сразу же забрал инициативу в свои руки, но атаковал неторопливо. Вдобавок "Борнмут" действовал в предельно закрытой манере.



Но в итоге хозяева продержались только до 15-й минуты. Эрлинг Холанд с рикошетом пробил в перекладину, мяч отскочил прямо к Альваресу, а Хулиан вторым касанием поразил ворота — 0:1.



Сделав небольшую паузу, на 29-й минуте гости удвоили счет. Защитник не позволил Филу Фодену замкнуть передачу с фланга, однако мяч достался Холанду, и Эрлинг с близкого расстояния поразил цель — 0:2.



Затем "Борнмут" огрызнулся парой неплохих атак, а под занавес первого тайма пропустил в третий раз. Филип Биллинг, пытаясь сделать передачу поперек штрафной, просто дарил мяч Фодену, который ворвался внутрь площадки и пробил мимо голкипера — 0:3.



Вскоре после начала второго тайма мяч удачно отскочил к Альваресу в штрафной, и Хулиан с рикошетом от Мефема порази ворота "вишенок" — 0:4.



Четыре гола насытили "Сити", который по-прежнему владел инициативой, но атаковал неспешно. "Борнмут" принимал робкие попытки размочить счет и на 83-й минуте это сделал. Джефферсон Лерма принял мяч в центре штрафной, после чего расстрелял ворота — 1:4.



"Сити" одержал сверхуверенную победу и продолжает преследовать лидирующий "Арсенал". "Борнмут" может утешать себя голом престижа.



"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче