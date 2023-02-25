Гуллит раскритиковал манеру Ван Дейка обороняться

Виргил Ван Дейк Легенда голландского футбола Рудд Гуллит раскритиковал манеру обороняться защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.

В этом сезоне к игре Ван Дейка и всего "Ливерпуля" есть большие претензии. Анализируя оборонительные действия своего соотечественника, Гуллит указывает на то, в какой манере Виргил встречает соперников.

"Ван Дейк убирает свои руки за спину словно конькобежец и сгибает свои колени словно в конькобежном спорте".

"Его тело склоняется вперед. Он как бы становится на колени в своих движениях, держа руки за спиной, чтобы избежать игры рукой, когда нападающий наносит удар".

"На мой взгляд, это слишком просто. И это выглядит нелепо", — цитирует Гуллита Daily Mirror.


Метки Ван Дейк, Гуллит, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2023 22:00

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  1. moneycity 25.02.2023 22:28 # moneycity
    "Его тело склоняется вперед. Он как бы становится на колени перед КОРОЛЯМИ!"

    Манера игры Ван Дика и всей портовой помойки.

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  2. thegodfather 25.02.2023 22:27 # thegodfather
    ВАН дейк становится на колени, чтобы ПАСАСАТЬ
    это правда

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