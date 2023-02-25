Гуллит раскритиковал манеру Ван Дейка обороняться

Легенда голландского футбола Рудд Гуллит раскритиковал манеру обороняться защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.

В этом сезоне к игре Ван Дейка и всего "Ливерпуля" есть большие претензии. Анализируя оборонительные действия своего соотечественника, Гуллит указывает на то, в какой манере Виргил встречает соперников.



"Ван Дейк убирает свои руки за спину словно конькобежец и сгибает свои колени словно в конькобежном спорте".



"Его тело склоняется вперед. Он как бы становится на колени в своих движениях, держа руки за спиной, чтобы избежать игры рукой, когда нападающий наносит удар".



"На мой взгляд, это слишком просто. И это выглядит нелепо", — цитирует Гуллита Daily Mirror.