Гуллит раскритиковал манеру Ван Дейка обороняться
Легенда голландского футбола Рудд Гуллит раскритиковал манеру обороняться защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.
В этом сезоне к игре Ван Дейка и всего "Ливерпуля" есть большие претензии. Анализируя оборонительные действия своего соотечественника, Гуллит указывает на то, в какой манере Виргил встречает соперников.
"Ван Дейк убирает свои руки за спину словно конькобежец и сгибает свои колени словно в конькобежном спорте".
"Его тело склоняется вперед. Он как бы становится на колени в своих движениях, держа руки за спиной, чтобы избежать игры рукой, когда нападающий наносит удар".
"На мой взгляд, это слишком просто. И это выглядит нелепо", — цитирует Гуллита Daily Mirror.
25.02.2023 22:00
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Последние комментарии:
"Его тело склоняется вперед. Он как бы становится на колени перед КОРОЛЯМИ!"
Манера игры Ван Дика и всей портовой помойки.
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ВАН дейк становится на колени, чтобы ПАСАСАТЬ
это правда
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