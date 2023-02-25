Президент "Ювентуса": "Премьер-Лига стала той самой Суперлигой"

Президент "Ювентуса" Андре Аньелли пожаловался, что английская Премьер-Лига превратилась в Суперлигу.

Как известно, Аньелли является одним из главных идеологов Европейской Суперлиги, которую по-прежнему пытаются создать "Ювентус", "Барселона" и "Реал".



Делают они это в том числе из-за того, что их внутренние чемпионаты не выдерживают никакой конкуренции с Премьер-Лигой в экономическом плане.



"Сильная и равная национальная лига — в интересах каждого. Если вы посмотрите на тенденцию в Европе, то национальные лиги становятся все менее и менее популярными при текущем положении вещей. Налицо недостаточный интерес, чемпионы известны заранее".



"В чем ценность французской лиги, где ПСЖ — вечный чемпион? Или итальянской. Даже немецкая и испанская лиги деградируют. Только Премьер-Лига растет все больше и больше, уже став прославленной Суперлигой".



"Премьер-Лига зарабатывает около 4 миллиардов евро в год, Испания — около половины, Германия — 1.5 млрд. евро, а Голландия — 100 млн. евро. Доминация английской лиги угрожает европейскому футболу", — сообщил Аньелли De Telegraaf.