Мартинелли принес "Арсеналу" победу над "Лестером"
Гол Габриэля Мартинелли принес "Арсеналу" победу 0:1 в гостях у "Лестера".
Главный тренер "лис" Брендан Роджерс ввел в стартовый состав своей команды Уилфрида Ндиди и Денниса Прата, которые заменили Нампалиса Менди и Джеймса Мэддисона.
Наставник "канониров" Микель Артета ограничился единственной перестановкой, выпустив Габриэля Мартинелли вместо Эдди Нкетиа.
Гости начали матч в доминирующей манере, но все их удары или блокировалось, или оказывались неточными. У хозяев контратакующая игра совсем не ладилась.
На 26-й минуте Гранит Джака подхватил мяч после розыгрыша углового, сделал пас назад на Троссарда, а тот сместился вдоль границы штрафной и обводящим ударом поразил ворота. Однако радость "Арсенала" была прервана системой VAR, которая обнаружила фол на голкипере "Лестера" Данни Уорде.
На 31-й минуте нападающий "лис" Келечи Ихеаначо реализовал выход один на один по центру, но и этот гол не был засчитан — офсайд.
В остатке тайма "канониры" продолжали владеть инициативой, но реальных моментов открыть счет не создали. "Лестер" за 45 минут не нанес ни одного удара, даже неточного.
Второй тайм начался с гола. Оказавшись на правом фланге, Троссард сделал пас на ближний край штрафной между ног Харри Суттару. Передачу партнера принял Мартинелли, сразу же пробив низом в дальний угол ворот — 0:1.
Спустя несколько минут Мартинелли позволил Букайо Сака поразить ворота, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда у Габриэля.
На 58-й минуте свой момент имел Александр Зинченко, нанеся крученый удар с дистанции, однако Уорд выручил хозяев.
"Лисы" на свой первый по-настоящему опасный момент сподобились только на 72-й минуте, когда Кирнан Дьюсбери-Холл выстрелил с дистанции, но слегка не попал в створ.
В концовке матча гости остепенились, исключив какие-либо случайности. Хозяева не смогли уйти от поражения и не имели возможностей для этого.
Ослабленный потерей Мэддисона "Лестер" разочаровал, оказавшись совершенно беззубым. "Арсенал" наиграл только на один гол, но победил весьма уверенно.
"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче
25.02.2023 19:55
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КОРОЛИ!!!
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Байден >>Зеленский > хохол <<< РОССИЯ
сечете? ;)
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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До последнего ЛОХла!
(С) Владимир и Зеленский
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борнмута нет на поле
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Жоржинья смачно уебал головой об газон себя)
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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Качественное прибретение Троссарда делает разницу
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Повідомляють про підрив дамби на Північному Ставку, що на околиці міста Бахмут.
Це очевидно повинно сповільнити наступ ПВК «Вагнер» на Бахмут з напрямку Ягідного.
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Арсенал на троне
Челси где
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Грех - лишний раз не посмеяться на местным настрадамусом)))
08.10.2022 19:12 #
bembo
задрожат конечно же, ору
это ж гейсенал)
влажные мечты гейсенала рабочие только до нового года, это классика )
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ну и как итог моих слов
xG
0.02 (КААААРЛ) - 0.69
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козахские женщины согласно традициям их народа моют ноги всей семье мужа
Теперь как понятно почему их дети смотрят на такое унижение своих матерей, привыкают и позже уже сами моют ноги гостям из других стран прежде чем померить продаваемые кроссы
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Все эти акции сочувствия украине канут в лету аналогично всякой херне а-ля BLM. Всем будет похйу итого.
Только вот разрушения и смерти останутся именно на украине, а не на западе
для запада сейчас украина - это только удобный хэштэг для популизма
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Породистый матч сыграли, почти не было ошибок, контролировали игру от начала и до конца. Впервые в сезоне за состав не страшно, когда у тебя на скамейке Парти, Виейра, Смитров, Тирни и Нкетия сидят.
А еще Жезус скоро вернется, ну прям хорошо на душе!
с победой гунеры!
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