Мартинелли принес "Арсеналу" победу над "Лестером"

Габриэль Мартинелли Гол Габриэля Мартинелли принес "Арсеналу" победу 0:1 в гостях у "Лестера".

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс ввел в стартовый состав своей команды Уилфрида Ндиди и Денниса Прата, которые заменили Нампалиса Менди и Джеймса Мэддисона.

Наставник "канониров" Микель Артета ограничился единственной перестановкой, выпустив Габриэля Мартинелли вместо Эдди Нкетиа.

Гости начали матч в доминирующей манере, но все их удары или блокировалось, или оказывались неточными. У хозяев контратакующая игра совсем не ладилась.

На 26-й минуте Гранит Джака подхватил мяч после розыгрыша углового, сделал пас назад на Троссарда, а тот сместился вдоль границы штрафной и обводящим ударом поразил ворота. Однако радость "Арсенала" была прервана системой VAR, которая обнаружила фол на голкипере "Лестера" Данни Уорде.

На 31-й минуте нападающий "лис" Келечи Ихеаначо реализовал выход один на один по центру, но и этот гол не был засчитан — офсайд.

В остатке тайма "канониры" продолжали владеть инициативой, но реальных моментов открыть счет не создали. "Лестер" за 45 минут не нанес ни одного удара, даже неточного.

Второй тайм начался с гола. Оказавшись на правом фланге, Троссард сделал пас на ближний край штрафной между ног Харри Суттару. Передачу партнера принял Мартинелли, сразу же пробив низом в дальний угол ворот — 0:1.

Спустя несколько минут Мартинелли позволил Букайо Сака поразить ворота, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда у Габриэля.

На 58-й минуте свой момент имел Александр Зинченко, нанеся крученый удар с дистанции, однако Уорд выручил хозяев.

"Лисы" на свой первый по-настоящему опасный момент сподобились только на 72-й минуте, когда Кирнан Дьюсбери-Холл выстрелил с дистанции, но слегка не попал в створ.

В концовке матча гости остепенились, исключив какие-либо случайности. Хозяева не смогли уйти от поражения и не имели возможностей для этого.

Ослабленный потерей Мэддисона "Лестер" разочаровал, оказавшись совершенно беззубым. "Арсенал" наиграл только на один гол, но победил весьма уверенно.

"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2023 19:55

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Последние комментарии:




  1. barstreetboy 25.02.2023 21:16 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  2. v-0987654321 25.02.2023 21:03 # v-0987654321
    Байден >>Зеленский > хохол <<< РОССИЯ


    сечете? ;)

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  3. englandonelove 25.02.2023 21:02 # englandonelove
    КОРОЛИ!!!

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  4. barstreetboy 25.02.2023 20:59 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  5. v-0987654321 25.02.2023 20:54 # v-0987654321
    До последнего ЛОХла!


    (С) Владимир и Зеленский

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  6. wengerrrro 25.02.2023 20:52 # wengerrrro
    борнмута нет на поле

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  7. redwhitegun 25.02.2023 20:49 # redwhitegun
    Жоржинья смачно уебал головой об газон себя)

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  8. englandonelove 25.02.2023 20:47 # englandonelove
    КОРОЛИ!!!

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  9. barstreetboy 25.02.2023 20:46 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

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  10. aaaars 25.02.2023 20:35 # aaaars
    Качественное прибретение Троссарда делает разницу

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  11. narcot 25.02.2023 20:29 # narcot
    Повідомляють про підрив дамби на Північному Ставку, що на околиці міста Бахмут.

    Це очевидно повинно сповільнити наступ ПВК «Вагнер» на Бахмут з напрямку Ягідного.

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  12. ian 25.02.2023 20:27 # ian
    Арсенал на троне
    Челси где

    (ответить)

  13. takernotagiver 25.02.2023 20:26 # takernotagiver
    Грех - лишний раз не посмеяться на местным настрадамусом)))

    08.10.2022 19:12 #
    bembo

    задрожат конечно же, ору
    это ж гейсенал)
    влажные мечты гейсенала рабочие только до нового года, это классика )

    (ответить)

  14. thegodfather 25.02.2023 20:19 # thegodfather
    ну и как итог моих слов
    xG
    0.02 (КААААРЛ) - 0.69

    (ответить)

  15. fiezzo 25.02.2023 20:15 # fiezzo
    козахские женщины согласно традициям их народа моют ноги всей семье мужа
    Теперь как понятно почему их дети смотрят на такое унижение своих матерей, привыкают и позже уже сами моют ноги гостям из других стран прежде чем померить продаваемые кроссы

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  16. vanomas 25.02.2023 20:11 # vanomas
    Все эти акции сочувствия украине канут в лету аналогично всякой херне а-ля BLM. Всем будет похйу итого.
    Только вот разрушения и смерти останутся именно на украине, а не на западе

    для запада сейчас украина - это только удобный хэштэг для популизма

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  17. easports 25.02.2023 20:11 # easports
    Породистый матч сыграли, почти не было ошибок, контролировали игру от начала и до конца. Впервые в сезоне за состав не страшно, когда у тебя на скамейке Парти, Виейра, Смитров, Тирни и Нкетия сидят.
    А еще Жезус скоро вернется, ну прям хорошо на душе!

    с победой гунеры!

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  18. bushwacka 25.02.2023 20:09 # bushwacka
    ЭКСТРЕННАЯ ЧАТРУЛЕТКА С УКРАИНЦАМИ И ОБСУЖДЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

    Дядя "Хохлоёб" Слава LIVE

    https://youtu.be/l2H6Wnt0Src
    https://youtu.be/l2H6Wnt0Src
    https://youtu.be/l2H6Wnt0Src

    (ответить)

  19. takernotagiver 25.02.2023 20:09 # takernotagiver
    И снова местные спецы сосут огурцы

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  20. xah 25.02.2023 20:06 # xah
    Игрок года АПЛ - Зинченко

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