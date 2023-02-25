Мартинелли принес "Арсеналу" победу над "Лестером"

Гол Габриэля Мартинелли принес "Арсеналу" победу 0:1 в гостях у "Лестера".

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс ввел в стартовый состав своей команды Уилфрида Ндиди и Денниса Прата, которые заменили Нампалиса Менди и Джеймса Мэддисона.



Наставник "канониров" Микель Артета ограничился единственной перестановкой, выпустив Габриэля Мартинелли вместо Эдди Нкетиа.



Гости начали матч в доминирующей манере, но все их удары или блокировалось, или оказывались неточными. У хозяев контратакующая игра совсем не ладилась.



На 26-й минуте Гранит Джака подхватил мяч после розыгрыша углового, сделал пас назад на Троссарда, а тот сместился вдоль границы штрафной и обводящим ударом поразил ворота. Однако радость "Арсенала" была прервана системой VAR, которая обнаружила фол на голкипере "Лестера" Данни Уорде.



На 31-й минуте нападающий "лис" Келечи Ихеаначо реализовал выход один на один по центру, но и этот гол не был засчитан — офсайд.



В остатке тайма "канониры" продолжали владеть инициативой, но реальных моментов открыть счет не создали. "Лестер" за 45 минут не нанес ни одного удара, даже неточного.



Второй тайм начался с гола. Оказавшись на правом фланге, Троссард сделал пас на ближний край штрафной между ног Харри Суттару. Передачу партнера принял Мартинелли, сразу же пробив низом в дальний угол ворот — 0:1.



Спустя несколько минут Мартинелли позволил Букайо Сака поразить ворота, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда у Габриэля.



На 58-й минуте свой момент имел Александр Зинченко, нанеся крученый удар с дистанции, однако Уорд выручил хозяев.



"Лисы" на свой первый по-настоящему опасный момент сподобились только на 72-й минуте, когда Кирнан Дьюсбери-Холл выстрелил с дистанции, но слегка не попал в створ.



В концовке матча гости остепенились, исключив какие-либо случайности. Хозяева не смогли уйти от поражения и не имели возможностей для этого.



Ослабленный потерей Мэддисона "Лестер" разочаровал, оказавшись совершенно беззубым. "Арсенал" наиграл только на один гол, но победил весьма уверенно.



"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче