Гвардиола: "Фоден — наш бриллиант"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отверг предположение о том, что он утратил доверие к полузащитнику Филу Фодену.

После паузы на ЧМ-2022 Фоден отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе "Сити" и только дважды провел на поле все 90 минут.



Сейчас 22-летний англичанин выглядит бледной тенью игрока, который сделал хет-трик в дерби против "Манчестер Юнайтед" в октябре, однако Гвардиола видит на то объективные причины.



"Если кто-то говорит, что я перестал доверял Филу, забудьте об этом. Фил — наш бриллиант. Ему нужно быть собой. Временами после Чемпионата Мира я видел игроков, которые играют лучше него. У него были большие проблемы с лодыжкой".



"Он прикладывал невероятные усилия, играя через боль, но настал момент, когда он сказал: "Пеп, я больше не могу". Поэтому ему пришлось отдохнуть и восстановиться".



"Мы дали ему неделю-две отдыха, и за это время Рияд (Махрез) набрал свою лучшую в сезоне форму, а Джек (Грилиш) сделал шаг вперед".



"Я всегда говорю ему: "Ты так молод, и следующий сезон будет новым сезоном. Если ты немного сбавишь в этом сезоне относительно предыдущего, то это совершенно нормальный процесс".



"Вопрос в том, как ты реагируешь на трудности. Он тренируется как зверь, поэтому у меня нет сомнений — он вернется на свой уровень", — цитирует Гвардиолу The Independent.