Зинченко получил капитанскую повязку "Арсенала" на матч с "Лестером"

Левый защитник Александр Зинченко был назван капитаном "Арсенала" на субботний матч Премьер-Лиги против "Лестера".

Зинченко получил повязку, несмотря на то, что основной капитан "Арсенала" в лице полузащитника Мартина Эдегора тоже попал в стартовый состав на матч против "Лестера".



В официальном заявлении, выпущенном "канонирами" перед матчем на "Кинг Пауэр", говорится, что передача повязки Александру является "знаком уважения и любви".



Этот жест со стороны "Арсенала" приурочен к годовщине военного вторжения России на территорию Украины, за сборную которой 26-летний Зинченко провел более 50 матчей.



Добавим, в течение последнего года Зинченко регулярно помогал своим попавшим в беду соотечественникам, много рад высказывался против войны, а также говорил, что сам бы уехал на фронт, если бы не семья.