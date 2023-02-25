Зинченко получил капитанскую повязку "Арсенала" на матч с "Лестером"
Левый защитник Александр Зинченко был назван капитаном "Арсенала" на субботний матч Премьер-Лиги против "Лестера".
Зинченко получил повязку, несмотря на то, что основной капитан "Арсенала" в лице полузащитника Мартина Эдегора тоже попал в стартовый состав на матч против "Лестера".
В официальном заявлении, выпущенном "канонирами" перед матчем на "Кинг Пауэр", говорится, что передача повязки Александру является "знаком уважения и любви".
Этот жест со стороны "Арсенала" приурочен к годовщине военного вторжения России на территорию Украины, за сборную которой 26-летний Зинченко провел более 50 матчей.
Добавим, в течение последнего года Зинченко регулярно помогал своим попавшим в беду соотечественникам, много рад высказывался против войны, а также говорил, что сам бы уехал на фронт, если бы не семья.
25.02.2023 18:00
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Лох! Капитан заднеприводных под стать клубу!
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Все правильно! Black lives matters!
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Какой клуб - такие и капитаны.
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Великая нация
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