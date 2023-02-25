Владелец "Челси" хочет купить "Страсбур"
Владелец "Челси" Тодд Бели задумал приобрести клуб французской Лиги 1 "Страсбур".
Едва купив "Челси" в прошлом году, Бели задумал создать свою империю футбольных клубов по примеру City Football Group во главе с их флагманом "Манчестер Сити".
По информации L'Equipe, Бели и его партнеры "очень заинтересованы" в приобретении 100 процентов "Страсбура", который в данный момент занимает 15-е место в Лиге 1.
Недавно Бели даже провел встречу с президентом "Страсбура" Марком Келлером, что говорит о серьезности намерений американского бизнесмена.
Добавим, ранее Бели не удалось приобрести бразильский "Сантос". Также сообщалось об интересе Тодда к "Сошо" из второго французского дивизиона.
25.02.2023 17:00
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Чорли будет фарм-клубом.
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скоро и чмелси будет занимать 15 место
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