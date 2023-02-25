Клопп надеется, что "Ливерпуль" извлечет урок из поражения от "Реала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что поражение 2:5 от "Реала" в Лиге Чемпионов станет уроком для его команды.

"Ливерпуль" обнадеживающим образом начал домашний матч против "Реала" в минувший вторник, забив два быстрых гола.



Затем "красные" пропустили пять раз подряд, и Клоппу это говорит о том, что его команда, выходящая из кризиса, все еще должна прибавить, чтобы соперничать с такими грандами.



"Наша игра против "Ньюкасла" и "Эвертона" была гораздо лучше, чем в предыдущих матчах. Начало матча против "Реала" стало следующим шагом".



"Мы хотим играть против суперсильных соперников, но нас по сути не было в игре. То был супернапряженный матч, и мы забили два гола, что замечательно. Затем мы пропустили гол, и стало понятно, что пока мы недостаточно стабильны".



"Конечно, проигрывать футбольный матч со счетом 2:5 — это не круто. Такие вещи случаются, особенно когда твой соперник расслаблен и уверен в себе, как "Реал". Они не смутились, когда уступали 2:0 — как много команд вы знаете, которые даже не дрогнут, уступая 2:0?



"Они показали то же самое, что и в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов против "Челси", "Манчестер Сити" и ПСЖ. Все три раза они переворачивали игру за пять минут. В конце концов они выиграли турнир, и таков "Реал".



"Сейчас наша задача в том, чтобы осознать свои ошибки, извлечь урок и взять хорошее. Это моя работа, и в субботу весь мир сможет увидеть, сработает это или нет", — сообщил Клопп Sky Sports.