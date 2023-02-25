Поттер рассказал, что его с семьей угрожают убить

Наставник "Челси" Грэм Поттер заявил, что ему и его семье поступают угрозы смертельной расправы.

В данный момент "Челси" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, и этот сезон рискует стать одним из худших для "синих" за последние годы.



Поттер понимает разочарование болельщиков, но порой фанаты переступают черту, совершенно испортив личную жизнь Грэма в последние месяцы.



"Как бы сильно меня ни поддерживали, я все равно получаю не очень приятные сообщения по электронной почте, в которых пишут, что хотят моей смерти и смерти моих детей. Естественно, это неприятно".



"Я спрашиваю себя: "Окей, и как мне вести себя?" В этом мой вызов. Мне всегда удавалось преодолевать подобное, но чем выше ты поднимаешься, тем сильнее давление на тебя как на человека. Я хочу быть успешен здесь. Если вам кажется, что мне все равно, то это чепуха. Кто распускает эти слухи? Каковы доказательства?"



"Если ты идешь на работу, и кто-нибудь матерится на тебя, это не будет приятно. Ответить можно двумя способами. Я мог бы сказать, что мне все равно, но вы знаете, что это ложь. Каждого волнует, что люди думают, потому что что мы запрограммированы быть социально связанными".



"Спросите мою семью, какой стала жизнь для меня и для них. Она не такая уж приятная. Я понимаю, что болельщики возвращаются домой в расстроенных чувствах, потому что их команда не побеждает, но я могу заверить вас, что моя жизнь в последние три-четыре месяца стала весьма посредственной, не считая того факта, что я благодарен за этот опыт", — цитирует Поттера Sky Sports.