Фелиш "чувствует себя хорошо" в "Челси"

Нападающий "Челси" Жоау Фелиш намекнул, что не прочь задержаться в лондонском клубе после окончания своей аренды.

В январе "Челси" заплатил "Атлетико" 11 миллионов фунтов, чтобы арендовать Фелиша на вторую часть сезона. Жоау уже успел отбыть трехматчевую дисквалификацию и забить свой первый гол за "синих".



Несмотря на неудачно складывающийся сезон для "Челси", 23-летнему португальцу очень нравится на "Стэмфорд Бридж".



"Позиция, на которой я играю, и то, как мы играем в "Челси", отличаются от "Атлетико". Здесь у меня больше свободы, чтобы выражать себя в игре и быть лучшей версией себя, помогая команде".



"Я чувствую себя хорошо, играя здесь. Нам лишь нужно добиваться результатов, и тогда будет идеально", — цитирует Фелиша Daily Mail.