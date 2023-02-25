Лисандро Мартинес: "Иногда мне хочется убивать"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес признался, что ему приходится сопротивляться желанию "убивать" соперников.

25-летний Мартинес отлично вписался в игру "Юнайтед" после своего перехода из "Аякса" прошлым летом, своим страстным и эмоциональным поведением на поле заслужив прозвище "Мясник". Как признается Лисандро, порой ему еще приходится сдерживать себя.



"Это тяжело. Иногда мне хочется убивать, но ты должен контролировать себя. Это типично для аргентинских игроков. Мы страстные".



"Футбол для нас — это все, поэтому мы всегда выкладываемся без остатка. Будучи ребенком, я начинал драться и плакать, когда проигрывал, так что это у нас в крови, в сердце", — цитирует Мартинеса Daily Mail.