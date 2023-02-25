Лисандро Мартинес: "Иногда мне хочется убивать"

Лисандро Мартинес Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес признался, что ему приходится сопротивляться желанию "убивать" соперников.

25-летний Мартинес отлично вписался в игру "Юнайтед" после своего перехода из "Аякса" прошлым летом, своим страстным и эмоциональным поведением на поле заслужив прозвище "Мясник". Как признается Лисандро, порой ему еще приходится сдерживать себя.

"Это тяжело. Иногда мне хочется убивать, но ты должен контролировать себя. Это типично для аргентинских игроков. Мы страстные".

"Футбол для нас — это все, поэтому мы всегда выкладываемся без остатка. Будучи ребенком, я начинал драться и плакать, когда проигрывал, так что это у нас в крови, в сердце", — цитирует Мартинеса Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 879

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redman31 25.02.2023 13:45 # redman31
    В оригинале он про хохлов говорил...
    Топ защитник и денацификатор

    (ответить)

  2. mancunia-planet 25.02.2023 13:44 # mancunia-planet
    Жаль не забил в последних матчах были шансы отличные. При чем парочка с угловых... Про его рост все умолкли сразу.

    (ответить)

  3. quavo 25.02.2023 13:35 # quavo
    Лисандро лютый тип, пожалуй лучший защитник мира в данный момент

    (ответить)

  4. vanomas 25.02.2023 13:30 # vanomas
    ХАЛИФ!

    (ответить)

  5. vals1702 25.02.2023 13:22 # vals1702
    надо удалять этого костолома

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: