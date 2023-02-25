Защитник "Арсенала" Вильям Салиба признал, что переживает спад в последние недели.

Дебютировав за "Арсенал" только в этом сезоне, Салиба сразу же превратился в ключевого игрока "канониров", которые захватили лидерство в Премьер-Лиге.



После паузы на Чемпионат Мира в Катаре Салиба несколько сбавил обороты, однако 21-летний француз это осознает и упорно трудится над возвращением в форму.



"Я уезжал на Чемпионат Мира, я там не играл, но это нормально — я по-прежнему улыбаюсь. То был мой первый подобный опыт. Я так молод, и пробиться в состав этой сборной Франции так тяжело, поэтому я счастлив. Это делает меня голодным в отношении следующего турнира".



"К сожалению, мы проиграли тот финал, но мы реабилитируемся. Затем я вернулся в клуб, и у меня случился этот период, когда я не показывал своей лучшей игры. Я знаю, что должен трудиться, чтобы вернуться на свой высший уровень. Нам повезло, что здесь у нас есть тренеры, которые помогают тебе расти. Мы с ними садимся, и они говорят: "Это было хорошо, то было плохо, тебе нужно улучшить это", — сообщил Салиба Sky Sports.