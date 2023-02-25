О'Хара предсказывает возвращение Почеттино в "Тоттенхэм"

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара предсказывает возвращение Маурисио Почеттино на должность главного тренера "шпор".

Как известно, нынешний наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт. О'Хара не ожидает, что это произойдет, и чувствует, что "шпоры" не оправдали ожиданий итальянского специалиста.



"Мы еще посмотрим, что случится с Антонио Конте в конце сезона, но внутреннее чутье подсказывает мне, что в следующем сезоне мы увидим возвращение Почеттино на тренерский мостик "Тоттенхэма".



"Думаю, Конте не будет продлевать свой контракт и просто уйдет в конце сезона по обоюдному согласию. Я не думаю, что его уволят, он не уйдет в плохих отношениях. Я просто не уверен, что это был правильный переход для него лично, учитывая то, чего он хотел достичь и как он это видел", — цитирует О'Хару Football.London.