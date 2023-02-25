МЮ не будет проводить парад в случае завоевания Кубка Лиги

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг решил, что его клуб не будет проводить парад в случае завоевания Кубка Лиги.

В ближайшее воскресенье "Юнайтед" сразится на "Уэмбли" с "Ньюкаслом", и это будет возможность для "красных дьяволов" завоевать свой первый трофей с 2017 года.



Как сообщает Daily Mail, "Ньюкасл" устроит парад на открытом автобусе по улицам своего города в следующий вторник, если сможет завоевать Кубок Лиги, но "Юнайтед" этого делать не будет.



Тен Хаг решил, что "дьяволы" проведут парад только в конце сезона при условии, что завоюют еще какой-нибудь трофей, помимо Кубка Лиги.



Добавим, "Юнайтед" остается единственной в топ-5 европейских лиг командой, продолжающей претендовать на все четыре доступных в сезоне трофея.