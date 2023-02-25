Гвардиола: "Это наша вина, что Холанд меньше забивает"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Эрлинг Холанд не виноват в своем спаде.

Холанд по-прежнему является абсолютно лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги, отличившись уже 26 раз.



Вместе с тем налицо некоторый спад у Эрлинга — 22-летний норвежец забил только один гол в шести последних матчах во всех соревнованиях. По мнению Гвардиолы, это происходит из-за остальной команды.



"Это наша вина, не Эрлинга. Я под впечатлением от Эрлинга. Он впечатляет весь сезон".



"Мне не нужны какие-либо метрики, чтобы знать, как он сыграл. Когда матч заканчивается, спустя одну секунду я знаю, участвовал он в игре или нет, кто должен был больше участвовать в игре или нет".



"Мне не нужны статистические показатели, я и так точно знаю. Конечно, это зависит от нас, не от него. Он хорошо двигается. Только присмотритесь к нему", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.