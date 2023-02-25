Поттер признал, что огромные траты "Челси" увеличили давление на него

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признал, что огромные трансферные траты увеличили давление на него.

За два последних трансферных окна "Челси" потратил свыше 600 миллионов фунтов на укрепление состава, и Поттеру, который приступил к работе в сентябре, это регулярно припоминают.



Однако Грэм указывает на то, что многие из его новичков не готовы сразу заиграть в Премьер-Лиге, вдобавок на "синих" обрушилась эпидемия травм.



"Смена главного тренера произошла в разгар кампании в Лиге Чемпионов, когда ты играешь по графику суббота-вторник-суббота-вторник. В тот период у нас была самая беспрецедентная ситуация в плане травм во всей Премьер-Лиге".



"Затем был Чемпионат Мира. Клуб инвестировал много денег в состав, что увеличило давление, ожидания и суету вокруг".



"Но игроки, которых мы привели сюда, не являются 28-летними игроками, у которых за плечами 400 матчей в Премьер-Лиге. Это молодые игроки, которым нужно время для адаптации. В то же время ситуация с травмами означала, что ты должен сразу бросать их в бой, где они пытались привыкать к скоростям Премьер-Лиги".



"Мы думали, что прогрессируем, но затем случился первый тайм против "Саутгемптона". То был наш третий матч за неделю, причем мы вернулись с выезда в Лиге Чемпионов. Там мы сыграли ниже своего уровня. В таких случаях на тебя могут обрушиться небеса. Это лишь некоторые факты. Неудобные для вас факты, но такова ситуация", — цитирует Поттера Sky Sports.