Гринвуд готовится стать отцом

Опальный нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд вскоре станет отцом.

Напомним, в начале февраля с Гринвуда сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей бывшей девушки, однако Мейсон по-прежнему отстранен от исполнения своих обязанностей как игрок "Юнайтед".



"Красные дьяволы" примут решение насчет Гринвуда только по результатам внутреннего расследования, учтя мнения сотрудников клубов и коммерческих партнеров.



Ожидается, что Гринвуд не будет реабилитирован "Юнайтед" как минимум до конца этого сезона, однако сам Мейсон не теряет время даром.



Как сообщает The Sun, недавно Гринвуд узнал, что ему предстоит стать отцом. Рождение первенца запланировано на грядущее лето.



21-летний англичанин, зарабатывающий 75,000 фунтов в неделю по рассчитанному до 2025 года контракту, предвкушает отцовство и хочет как можно скорее вернуться к выступлениям за "Юнайтед.