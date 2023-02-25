25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 25 февраля, шестью поединками продолжится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — САУТГЕМПТОН 18:00



"Лидс" не знает побед уже 10 матчей Премьер-Лиги кряду (4 ничьи, 6 поражений). "Саутгемптон" набрал лишь семь очков за 12 последних поединков чемпионата — меньше всех за этот отрезок. "Белые" проиграли только одну из 14 домашних встреч со "святыми" в рамках Премьер-Лиги (7 побед, 6 ничьих).



Новоиспеченный рулевой "Лидса" Хави Грасия точно будет лишен Макса Вебера, тогда как Паскаль Стрейк, Марк Рока и Луис Синистерра находятся под вопросом.



В лазарете "Саутгемптона" остаются Мислав Оршич и Че Адамс, но может вернуться Мохаммед Салису.



ВЕСТ ХЭМ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00



"Вест Хэм" выиграл только один из 11 последних матчей в Премьер-Лиге (3 ничьи, 7 поражений). "Ноттингем Форест" забил лишь три гола на выезде в этой кампании — меньше всех в дивизионе. "Молотобойцы" уступили только раз в 10 последних домашних встречах с "лесниками" в рамках чемпионата (7 побед, 2 ничьи).



"Вест Хэм" по-прежнему лишен Лукаса Пакеты, но Курт Зума и Максвел Корне уже возобновили тренировки. Джанлука Скамакка под вопросом.



Внушительный список потерь "Форест" пополнил Серж Орье, у которого возникли проблемы с икроножной мышцей. Однако вернулись в строй Райан Йетс и Джесси Лингар.



ЛЕСТЕР — АРСЕНАЛ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Лестер" набрал только 12 очков из 33 возможных дома в этом сезоне Премьер-Лиги — лишь у последнего в таблице "Саутгемптона" меньше. "Арсенал" выиграл пять из шести последних выездных матчей в чемпионате. "Канониры" могут оформить свою пятую победу подряд против "лис" в Премьер-Лиге.



"Лестеру" предстоит оценить состояние полузащитника Джеймса Мэддисона, которого беспокоит колено. Джонни Эванс и Райан Бертран по-прежнему травмированы.



"Арсенал" надеется на возвращение полузащитника Томаса Партея. Габриэль Жезус уже занимается на открытом воздухе, но ему все еще нужно время. Букайо Сака в порядке.



ЭВЕРТОН — АСТОН ВИЛЛА 18:00



"Эвертон" не забивал более одного гола в 13 последних матчах во всех соревнованиях (всего 8 голов за этот период). "Астон Вилла" потерпела три поражения подряд в Премьер-Лиге, суммарно пропустив 11 голов. "Вилланы" ни разу не уступили в семи встречах с "ирисками" после своего возвращения в высший дивизион в 2019 году (5 побед, 2 ничьи).



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин по-прежнему вне игры с травмой задней поверхности бедра, а у Натана Патерсона случился рецидив в процессе восстановления после повреждения колена. Зато поправились Амаду Онана и Джеймс Гарнер.



Защитник "Виллы" Диего Карлос находится в завершающей стадии реабилитации после надрыва ахилла, но играть пока не готов.



БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30



В прошлый уикенд против "Вулверхэмптона" "Борнмут" одержал свою первую победу с середины ноября во всех соревнованиях. "Манчестер Сити" забил 60 голов в этом сезоне Премьер-Лиги — минимум на девять больше любой другой команды. "Вишенки" ни разу не побеждали "горожан" в 17 последних встречах в рамках чемпионата (2 ничьи, 15 поражений).



Потери "Борнмута" выражаются Маркусом Тавернье, Дэвидом Бруксом, Ллойдом Келли, Ильей Забарным и Льюисом Куком.



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне, пропустивший матч Лиги Чемпионов посреди недели из-за болезни, уже поправился. Эмерик Лапорт и Джонс Стоунс команде не помогут.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛИВЕРПУЛЬ 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз



"Кристал Пэлас" не знает побед в 2023 году — эта серия насчитывает уже восемь матчей во всех соревнованиях (4 ничьи, 4 поражения). "Ливерпуль" проиграл девять из 17 выездных поединков в этом сезоне с учетом всех турниров (6 побед, 2 ничьи). "Красные" выиграли все семь последних выездных встреч с "орлами" в рамках чемпионата с общим счетом 22:6.



Вингер "Пэлас" Уилфрид Заха возобновил тренировки и даже может сыграть. Также должны вернуться Тайрик Митчелл и Джеймс Макартур, но Сэм Джонстон остается в лазарете.



Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес был вынужденно заменен против "Реала" посреди недели. Ибраима Конате едва приступил к тренировкам.