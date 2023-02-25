Тен Хаг назвал "Ньюкасл" командой, которая тянет время

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг в завуалированной форме назвал "Ньюкасл" командой, которая тянет время.

Уже в воскресенье "Юнайтед" сразится с "Ньюкаслом" на "Уэмбли" в финале Кубка Лиги, ранее в этом сезоне не сумев одолеть "сорок" дома в рамках Премьер-Лиги (0:0).



Тен Хаг чувствует, что своей манерой тянуть время "Ньюкаслу" удается действовать на нервы соперникам, поэтому Тен Хаг хочет, чтобы "красные дьяволы" были сосредоточены на своей игре.



"Думаю, у них отличная команда. Они обладают ясной философией насчет того, как они хотят играть в футбол, и ключом для них является темп игры. Это злит команду, против которой они играют".



"Поэтому нам нужно найти способ одержать победу. Нам нужно убедиться, что мы играем в свой футбол и сосредоточены на своей игре", — цитирует Тен Хага Sky Sports.



